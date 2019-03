Gleichstellung und 100 Jahre Frauenwahlrecht waren die Schwerpunkte bei den Veranstaltungen zum Internationalen Frauentag in Singen. In der Fußgängerzone gab es einige Angebote, wie der Auftritt von Margret Schröder, die in die Rolle der Marie Jucharcz, der ersten Frau, die vor 100 Jahren im Reichstag eine Rede hielt, schlüpfte. Das Gems-Theater zeigte einen Ausschnitt aus dem neuen Stück „Her mit dem ganzen Leben“. Die Produktion unter der Regie von Marie Luise Hinterberger läuft ab dem 3. Mai im Ratssaal Singen. Präsent waren auch die Abteilung „Kinder und Jugend“ sowie die Mädchengruppe des Hauses am Mühlebach, die einen Tanz zeigte.

