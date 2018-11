Das Scharmützel kümmert ihn wenig. Gewiss, Bene Müller kennt sich mit den Winkelzügen der Politik sowie den Widerständen gegen Windkraftanlagen oder etwa der Solarnutzung bestens aus; aber der Chef des Singener Energieversorgers Solarcomplex will das große Ganze nicht aus dem Blick verlieren. Was hätte er davon? Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 2000 mit dem Ziel der regionalen Umstellung auf die Nutzung regenerativer Energiequellen und er hält an der Überzeugungstäterschaft des Unternehmens fest. Allerdings drückt er sich heute ein bisschen anders aus. Härter. Pointierter. "Referenzpunkt unseres Handelns bleibt die Klimakatastrophe", sagt Bene Müller. Darunter tut er's nicht.

Dabei hätte er einigen Grund, sich einigermaßen zufrieden zurückzulehnen. Vor einem Jahr wurde der Windpark Verenafohren auf dem Gebiet des Tengener Ortsteils Wiechs eingeweiht und auch wenn der Interessengemeinschaft Hegauwind etliche Gesellschafter wie etwa die Stadtwerke Singen, Engen, Stockach und Radolfzell angehören, so gilt Solarcomplex doch als das Herz und Hirn des Unternehmens. Die Einzigartigkeit der drei Windkraftanlagen, die Kooperation mit der Schweiz (und also dem EU-Ausland) bei der Stromeinspeisung, die komplexe Vorbereitung mit rund 80 betroffenen Grundstückseigentümern und 220 (!) Pachtverträgen bis hin zur hohen Akzeptanz des Windparks in der Bevölkerung – all dies ist hauptsächlich das Verdienst von Solarcomplex.

Energie für 20.000 Menschen

Auch die Bilanz des ersten Betriebsjahres ist nicht wirklich ein Grund für Aufgeregtheiten. Im Sommer herrschte Flaute und also blieb die Stromerzeugung im Windpark unter Plan. 20 Millionen Kilowattstunden soll er pro Jahr erzeugen, was in etwa dem privaten Verbrauch von 20.000 Menschen und somit ungefähr dem der umliegenden Gemeinden Tengen, Engen und Hilzingen entspricht. Dass es mit dem Dreh der Rotorblätter im Sommer nicht wie gewünscht funktionierte, ficht Bene Müller jedoch nicht an. Erstens sei der Regelbetrieb erst zu Beginn des Jahres aufgenommen worden und das Produktionsergebnis werde naturgemäß mehr vom Herbst und Winter beeinflusst. Zweitens müsse bei der Erzeugung von Energie aus regenerativen Quellen in anderen Zeiträumen gerechnet werden.

Hegau/Steißlingen In Steißlingen hängt die Energiewende in den Seilen Das könnte Sie auch interessieren

Im Fall von Verenafohren sind das 20 Jahre. Eine Abweichung bei der geplanten Energieerzeugung um zehn bis 20 Prozent sei prinzipiell mit einzuberechnen und zwar im Guten wie im Schlechten. Bene Müller ist sich sicher, dass ziemlich genau das prognostizierte Ergebnis am Ende der zwei Dekaden herauskommen wird. "Wir haben nicht umsonst Gutachten für Windmessungen machen lassen und dafür 400.000 Euro ausgegeben."

So gleichmäßig wie die Energie soll das Kapital fließen. In den ersten Jahren wird erst einmal die Bank bedient, nach dem dritten Jahr können die Gesellschafter mit einer Ausschüttung rechnen. Bene Müller geht von einer Rendite von sechs Prozent im Mittel aus. Das ist im Energiemarkt, in dem historisch weit höhere Gewinne erzielt wurden, eher wenig, im Vergleich zum aktuellen Zinsmarkt allerdings eine prächtige Kapitalanlage.

Rodungen erhöhen Biodiversität

Als Draufgeld gibt es ein unerwartet großzügiges Skonto für die Natur. Für den Windpark wurde kräftig geholzt, aber bei den Begehungen im Mai 2017 sowie im Mai und Juni diesen Jahres waren Umweltschützer bass erstaunt über die Entwicklung der so genannten Schlagfauna rund um die Windräder sowie die biologische Blüte an den Waldsäumen entlang der Zufahrtswege. Entdeckt wurden zum Beispiel das behaarte Johanniskraut, der kriechende Günsel oder die sparrige Segge.

Der natürliche Rabatt im Windschatten der Rotoren – für Bene Müller könnte auch dies ein Grund der Zufriedenheit sein. Doch statt sich zum Beispiel über das Vorkommen der hochgradig geschützten Frauenschuh-Orchidee auf dem Weg zum Windpark zu freuen, ärgert er sich über das grüne Feigenblatt, dass der lokalen Politik mit den drei Windrädern aus jeder Pore sprießt. Er geht davon aus, dass Verenafohren für lange Zeit der erste und letzte Windpark im Landkreis Konstanz bleiben wird. "Das ist ein schlechter Witz und verheerend angesichts der Herausforderungen der Energiewende", sagt er.

"Ökologie ist das Wichtigste"

Bene Müller verweist dazu auf das Ranking bei der Nutzung regenerativen Energien. Baden-Württemberg schneidet da im Vergleich zu anderen Bundesländern eher schlecht ab und unter den Landkreisen landet der westliche Bodensee auf den hinteren Plätzen. Die gesamtgesellschaftlichen und letztlich globalen Folgen hält Bene Müller für bitter und teuer. Er verweist dazu auf das in Folge des Dürresommers angefallene Käferholz – ein Verlust an Naturinventar, der ebenso wie die Ernteausfälle in der Landwirtschaft in direktem Zusammenhang mit der Klimakatastrophe stehe. Auf Lorbeeren ausruhen will sich der Überzeugungstäter deshalb nicht. "Ökologie ist das Wichtigste", sagt er, "wenn das nicht mehr stimmt, muss man sich um nichts mehr kümmern.

Was das Klima mit dem Kopf macht Der Naturschutz: "Die Waldrodungen haben zu keinem Verlust an Biodiversität geführt", fasst Eberhard Koch vom BUND-Naturschutzzentrum Westlicher Hegau die Folgen des Holzeinschlags zusammen, das Gegenteil sei der Fall. Und er räumt mit einem Vorurteil in Naturschutzkreisen auf: Hier würden Eingriffe in den Wald oft grundsätzlich negativ bewertet. Vergessen werde, dass Wälder früher viel lichter waren und dadurch eine höhere Artenvielfalt aufwiesen.

"Die Waldrodungen haben zu keinem Verlust an Biodiversität geführt", fasst Eberhard Koch vom BUND-Naturschutzzentrum Westlicher Hegau die Folgen des Holzeinschlags zusammen, das Gegenteil sei der Fall. Und er räumt mit einem Vorurteil in Naturschutzkreisen auf: Hier würden Eingriffe in den Wald oft grundsätzlich negativ bewertet. Vergessen werde, dass Wälder früher viel lichter waren und dadurch eine höhere Artenvielfalt aufwiesen. Die Wirtschaft: Weitere Investitionen für die Energiewende hält der Solarcomplex-Chef betriebswirtschaftlich für unproblematisch – egal ob es sich um Windkraftanlagen oder etwa die Dachnutzung von Mietshäusern für Photovoltaik-Anlagen handelt. Das Problem bestehe im Kopf: "Die Gesellschaft sagt, was sie nicht will", so Bene Müller, "aber es gibt keinen Konsens darüber, was anstelle von Atomkraft oder Kohle genutzt werden soll."

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein