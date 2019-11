von Ingrid Ploss

Seit ihrer Gründung 1993 – auf Initiative des ehemaligen Oberbürgermeisters von Singen Friedhelm Möhrle mit Unterstützung von Hermann Maier sowie Kunstkenner Paul Gönner – setzt sich die südwestdeutsche Kunststiftung für die Förderung und Pflege der Bildenden Kunst in der Region ein. Um Kunstwerke und Kunstsammlungen für die Öffentlichkeit zu erhalten und zugänglich zu machen, agieren Stiftungsvorsitzende und Mitglieder mit viel Engagement, finanzieller Unterstützung, Ideenreichtum und Herzblut. Bald reichten die vorhandenen Räumlichkeiten für die vielen Exponate nicht mehr aus und Stifterfamilie Gabriela und Hermann Maier planten, bauten und finanzierten das Gebäude MAC 1.

2013 konnte das Museum Art & Cars Singen eröffnet werden. Es bietet Platz für die außergewöhnliche Idee, besondere Automobile gemeinsam mit Kunst in einer erstaunlichen Wechselwirkung zu präsentieren. Exklusive Modelle ergänzen dabei Werke der Bildenden Kunst. Dabei empfindet der Betrachter diese Beziehung in aller Regel als interessantes Gesamtkunstwerk mit überraschenden Eindrücken.

Affinität von Technik und Kunst

Die Verknüpfung von technischem Design und künstlerischem Schaffen ist durchaus nichts Neues – demonstriert aber eindrücklich das natürliche menschliche Gefühl für Formen, Farbgebung, Material und Gestaltung. Die Arbeiten der beiden kalifornischen Künstler Laddie John Dill sowie Todd Williamson bilden derzeit mit den von Kurator Automobile des Museums Art & Cars, Christoph Karle, gegenübergestellten Fahrzeugen eine Affinität zu diesen Gedanken.

Die Künstler Laddie John Dill und Todd Williamson, die Vorsitzende der Kunststiftung Gabriela Maier, der Kurator MAC-Automobile Christoph Karle sowie Ted Bauer (von links) bei der Vorstellung der neuen Ausstellungskonzeption.

Die international hoch geschätzten Künstler aus Los Angeles stellen ihre Werke weltweit aus und sind mit „California Abstract“ zu Gast im MAC I in Singen. Gemeinsam mit Ted Bauer von Premium Modern Art sowie der Kunststiftung ist es Christoph Karle gelungen, diese herausragenden Biennale-Künstler zu gewinnen.

Laddie John Dill war 2011 mit seinen Kunstwerken auf der Biennale in Venedig vertreten. Seit Ende der 60er Jahre verwendet Dill Materialien wie Beton, Glas, Sand und Metall für Lichtskulpturen und (Wand-)Installationen. Er hatte das Glück, schon früh mit den Künstlern Robert Rauschenberg, Robert Irwin und Jasper Johns, die schon damals mit alternativen Materialien experimentierten, zusammenzuarbeiten. Dazu Dill: „Ich bin ein Maler, der mit den typischen Materialien der Skulptur arbeitet. Ich verwende Rohstoffe im ästhetischen Sinne.“

Reges Interesse an Lichtskulpturen

Derzeit sind seine Lichtsätze und Lichtskulpturen überaus gefragt. So erwarb erst kürzlich das Museum of Modern Art in New York sowie das Hammer Museum Los Angeles seine Werke. In Europa zeigen besonders die Italiener und Dänen großes Interesse. Zusammengefasst unter dem Titel „Contained Radiance“ sind im MAC I Dills einzigartige Wandskulpturen aus Flugzeugaluminium sowie eine Lichtinstallation aus Sand und Lavagestein aus der Region zu erleben.

Dem Künstler war wichtig, damit eine regionale Beziehung einzugehen. Faszinierend erscheinen seine aus jedem Blickwinkel anders wirkenden Werke aus Aluminium. Licht und Farbe senden eine beeindruckende Botschaft – Licht erhellt das Gemüt, weist einen Weg, besiegt die Dunkelheit – vielfältige Empfindungen sind möglich. Die Verbindung mit Farbe schafft eine besondere Atmosphäre. Farben können Tonhöhen zugeordnet werden, Sprache basiert auf Artikulation und Tonhöhe – so können seine Kunstwerke als „kommunizierend“ betrachtet werden.

Reflexion über die Macht

Todd Williamson beeindruckt mit seiner von der Fachwelt hoch gelobten Technik. Er gestaltet in seinen Werken scharfe Ölkanten, die, auch parallel dargestellt, herausfordern, Kunst auf verschiedenen Ebenen stattfinden zu lassen. Mit California Dreamin („An uncertain paradise“ überschrieben) lässt Williams mit seiner Kunst den Betrachter in seine Gedanken eintauchen. Er beschäftigt sich mit der Selbstreflexion unseres Wertesystems, Politik und Machtfragen und den daraus resultierenden Auswirkungen auf die Gesellschaft.

Markante Technik: Ein Werk von Todd Williamson.

„Wem geben wir Macht?“ – diese Frage gibt Williamson weiter. Großflächige Bilder in unterschiedlichen Farbnuancen umreißen die emotionalen Eigenschaften von Charakteren und ihren Positionen. Eine Reihe ikonischer Nummernschilder, die meist einen höheren Wert besitzen als die Autos, die sie kennzeichnen, katalysiert die Fragen nach Selbstreflexion. Das in zahlreichen Bildern dargestellte Schwert verweist auf das Leben der Individuen und ihren eingeschlagenen Weg: „Gilt das Schwert als Machtsymbol des Verderbens oder befreit es von dunklen Mächten?“

Eine harmonische Nocturne von Professor Greg Walter, University of North Carolina/School oft he Arts, erklingt im Ausstellungsraum und unterstützt diese Gedanken. Todd Williamson erhielt, als dritter Künstler überhaupt, 2019 für seine außergewöhnliche Kreativität die Auszeichnung „Pollock Prize for Creativity“ von der Pollock-Krasner-Stiftung. Seine Kunstwerke zeigte er an der American Academy in Rom, dem PAN Museum/Art 1307 Neapel, in Griechenland, Berlin und Shanghai sowie im Künstler-Salon von Louise Bourgeois. Auf der diesjährigen Biennale di Venezia (noch bis 24. November 2019) rangiert er mit seiner Installation „Processional“ unter den Top Ten aller ausstellenden Künstler.

Daten zur Ausstellung