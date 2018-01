Singen Beuren schaut optimistisch nach vorne

Der Singener Ortsteil freut sich über die großen Investitionen. Erika Hauser wurde mit der Landesehrennadel ausgezeichnet

Beim traditionellen Bürgerempfang zum neuen Jahr stand die hohe Ehrung von Erika Hauser im Mittelpunkt des Geschehens. Außerdem zogen sowohl Ortsvorsteher Wolfgang Werkmeister als auch Oberbürgermeister Bernd Häusler eine positive Jahresbilanz 2017. Mit viel Optimismus schauen die beiden Kommunalpolitiker auch in das neue Jahr 2018.

Mit zwei schwungvollen Stücken eröffnete der Musikverein Beuren unter der Leitung seines Dirigenten Ralf Futterknecht den Bürgerempfang in der voll besetzten Musikhalle. Danach berichtete Wolfgang Werkmeister über die wichtigsten Maßnahmen des abgelaufenen Jahres. Dazu gehörte der Spatenstich für die lange gewünschte Mehrzweckhalle. Ausführlich ging Werkmeister auf die Forderung nach einem Kreisverkehr für die Unfallkreuzung an der Landesstraße 189 ein.

Bernd Häusler beschäftigte sich nach einem Rückblick auf die wichtigsten Zahlen und Baumaßnahmen der Kernstadt, mit den Investitionen im Stadtteil Beuren. Hier nannte er das Feuerwehrgerätehaus mit dem integrierten Jugendtreff und den im vergangenen Jahr begonnenen Bau der Mehrzweckhalle. Für beide Großbaumaßnahmen werde die Stadt Singen (ohne Zuschuss) rund 7,5 Millionen Euro in die Hand nehmen müssen. Wie schon der Ortsvorsteher, beklagte auch Häusler das wachsende Problem des um sich greifenden Vandalismus.

Seit 35 Jahren bekleidet Erika Hauser das Amt der ersten Vorsitzenden der katholischen Frauengemeinschaft Beuren. Darüber hinaus, so erklärte Bernd Häusler in seiner Lobrede, hat sich die Jubilarin in vielen anderen Bereichen durch überdurchschnittliches ehrenamtliches Engagement verdient gemacht. Dafür wurde ihr nun die Landesehrennadel verliehen. Nach ihren Dankesworten verlieh Erika Hauser der Hoffnung Ausdruck, dass die Frauengemeinschaft auch in Zukunft Bestand haben wird. "Lustig ins neue Jahr", unter diesem Titel erfolgte dann noch die musikalische Unterhaltung durch die bekannten Brüder Malkmus aus Hegne.