Singen Betrunkener Radfahrer randaliert vor Polizeigebäude

Rund 1,9 Promille hat die Polizei bei einem Radfahrer festgestellt, der am Dienstagnachmittag gegen 17 Uhr vor dem Eingang des Polizeireviers mehrere Beamte und unbeteiligte Personen anpöbelte und beleidigte.

Wie die Polizei berichtet, musste sich der Mann nach einem Atem-Alkoholtest einer ärztlichen Blutentnahme unterziehen. Anschließend wurde er aufgrund seines Verhaltens in Gewahrsam genommen. Da er dann aber in der Gewahrsamszelle erneut randalierte und sich dabei selbst zu verletzen versuchte, wurde er gefesselt und nach einer ärztlichen Untersuchung schließlich aufgrund seines psychischen Ausnahmezustands in ein Fachkrankenhaus eingeliefert werden.