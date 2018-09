von SK

So schildert die Polizei den Vorfall: Versuchte Körperverletzung, Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte werden einer 20-Jährigen unter anderem zur Last gelegt, die in der Nacht zum Freitag gegen 2.10 Uhr von Beamten des Polizeireviers in der Julius-Bührer-Straße in Gewahrsam genommen werden musste. Die deutlich alkoholisierte Frau hatte sich bereits gegen Mitternacht im Bereich des Polizeireviers aufgehalten und dort eine Baustellenabsperrung auf die Straße geworfen. Als sie dabei von Polizisten ertappt wurde, erhielt sie einen Platzverweis, dem sie auch Folge leistete. Gegen 1.45 Uhr fiel die Tatverdächtige jedoch erneut auf, weil sie sich wieder bei der Dienststelle aufhielt und auf der Straße "Sieg Heil" schrie. Nachdem Beamte der Frau, die bei der Polizei keine Unbekannte ist, neben einer angetrunkenen Wodkaflasche noch drei Feuerzeuge abgenommen hatten, wurde ihr erneut ein Platzverweis erteilt. Während sich die Polizisten entfernten, warf die 20-Jährige eine halbvolle Getränkeflasche aus Plastik nach den Beamten. Da weitere Straftaten und Ordnungsstörungen durch die Alkoholisierte nicht ausgeschlossen werden konnten, nahmen die Streifenpolizisten die Frau in Gewahrsam. Um sie zur Dienststelle bringen zu können, musste sie gefesselt werden und eine Spuckhaube tragen, weil sie nach den Beamten trat und spuckte. Dennoch konnte nicht verhindert werden, dass die 20-Jährige einem Polizisten in der Gewahrsamszelle auf den Rücken spuckte.

