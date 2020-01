Singen vor 1 Stunde

Betrunken entgegen der Fahrtrichtung unterwegs: Radfahrer erfasst Fußgängerin

Ziemlich viel falsch gelaufen ist am Donnerstag in der Maggistraße in Singen. Durch die Unachtsamkeit eines Radfahrers wurde eine Frau so sehr verletzt, dass sie ins Krankenhaus musste.