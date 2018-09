von SK

Wegen Betrugsverdacht ermittelt die Polizei gegen einen 19-Jährigen, der am Mittwochnachmittag gegen 14 Uhr von einer Streifenwagenbesatzung in der August-Ruf-Straße vorläufig festgenommen wurde. Zuvor hatte ein 53-jähriger Passant einer Frau, die mittels Gesten und einem Schreiben in einer Mappe zu verstehen gab, taubstumm zu sein und für ein Zentrum für taubstumme Kinder Geld zu sammeln, fünf Euro gespendet. Nachdem der 53-Jährige wenig später aber beobachtete, dass sich die angeblich taubstumme Frau mit zwei Männern traf und unterhielt, verständigte er die Polizei, die einen der beiden mutmaßlichen Betrüger antreffen konnte.

