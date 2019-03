von SK

Die Polizei ermittelt wegen Verdacht des Betruges gegen zwei unbekannte, angebliche Mitarbeiter eines Schlüsseldienstes. So schildert die Polizei den Vorfall: Die Angestellte einer Spielhalle verständigte über eine Internetseite einen Schlüsseldienst, da eine Tür sich nicht mehr richtig schließen ließ. In der Annahme, einen Schlüsseldienst aus Singen kontaktiert zu haben, erteilte sie den Reparaturauftrag. Nach etwa drei Stunden Wartezeit erschienen zwei Monteure, die nach einem dreistündigen Reparaturversuch ihre Arbeiten einstellten, da angeblich ein wichtiges Teil am Beschlag der Tür ausgetauscht werden müsse. Dieses Teil wollten die Monteure im Lager besorgen und die Reparatur am Sonntag oder Montag fertigstellen. Die Angestellte beglich den geforderten Rechnungsbetrag in Höhe von über 500 Euro. Nachdem die Männer nicht mehr erschienen, brachte die Angestellte den Sachverhalt bei der Polizei zur Anzeige. Hierbei stellte sich heraus, dass der auf der Rechnung ausgewiesene Rechnungssteller nicht existent ist.