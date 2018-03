Singen Betreuung wird teurer: Die Elternbeiträge für Kindertagesstätten steigen

Der Ausschuss für Familie und Soziales berät über eine Anhebung des Beitrags um drei Prozent. Der private Träger Elisabethenverein trägt die Erhöhung mit, der Gesamtelternbeirat will sich dagegen aussprechen

Singen – Die Elternbeiträge für die Tageseinrichtungen für Kinder werden ab dem nächsten Kindergartenjahr voraussichtlich um drei Prozent steigen. Warum das so ist, darüber informierten Bürgermeisterin Ute Seifried, und der Leiter des Fachbereichs Jugend, Soziales und Ordnung, Torsten Kalb, sowie die Leiterin der Abteilung Kindertagesbetreuung, Leonie Braun, im Vorfeld der Sitzung des Ausschusses für Familie, Soziales und Ordnung am Dienstag.

„Wir erhöhen den Beitrag zum neuen Kindergartenjahr. Aber wir liefern auch eine sehr gute Qualität in den Kindertageseinrichtungen“, sagte Bürgermeisterin Ute Seifried. Die Erhöhung der Elternbeiträge soll bei bei drei Prozent liegen. An diese Erhöhung wollen sich auch die freien Träger anschließen. Früher habe man schon mal mit den Erhöhungen ausgesetzt, bemerkte Torsten Kalb am Rande. „Es macht aber eher Sinn, die Beiträge regelmäßig und nur wenig zu erhöhen“.

Träger rät zu 5 Prozent Erhöhung

Auch der Elisabethenverein hat als Träger der katholischen Einrichtungen eine Stellungnahme abgegeben. „Der Städtetag und die großen kirchlichen und freien Verbände empfehlen seit Jahren eine Kostendeckung der Gesamtausgaben in Kindertageseinrichtungen durch Elternbeiträge in Höhe von 20 Prozent“, schreibt der Elisabethenverein. Deshalb wäre der Verein grundsätzlich für eine Erhöhung um fünf Prozent. Damit liege man immer noch deutlich unter dem Deckungsbeitrag von 20 Prozent. Allerdings werde man die von der Stadt vorgeschlagene geringere Erhöhung von drei Prozent mittragen, "wenn im gleichen Zuge ein entsprechender Ausgleich über die städtischen Richtlinien oder über eine Erhöhung des Sonderzuschusses der Stadt Singen erfolgt". Die Zuschusskriterien für die freien Träger werden derzeit überarbeitet, sagte Leonie Braun dem SÜDKURIER auf Anfrage. Nach der Erhöhung wird der Deckungsbeitrag in Singen bei zwölf Prozent liegen. Rund 19 Prozent der Gebühren werden übrigens vom Landratsamt Konstanz aus Jugendhilfemitteln übernommen.

Ein großes Problem im Bereich der Kinderbetreuung ist der Fachkräftemangel, gegen den man nur begrenzte Mittel hat. Obwohl die Erzieherinnen nach den Tarifrunden in den Jahren 2009 und 2015 deutliche Verbesserungen erreicht haben, gibt es viel zu wenige, die diesen Beruf ergreifen wollen. Seit Februar 2018 verdient eine Vollzeitkraft, die vier Jahre Berufserfahrung hat, 3028 Euro brutto. Die Stadt Singen geht hier einen neuen Weg und hat in ihren Einrichtungen Personen eingestellt, die ein praxisorientierte Ausbildung machen. Diese Ausbildung ermöglicht Menschen den Berufs-(wieder)einstieg auch in höherem Alter oder, wenn sie die Vollzeitschule für Erzieherinnen nicht besuchen können. Diese Stellen werden in Singen nicht auf den Personalschlüssel angerechnet.

Die Vertreter der Stadtverwaltung begründen die Erhöhung vor allem mit der Qualität, die die Kinderbetreuung hat. So ist es in Singen schon lange so, dass zum Beispiel Gruppen für Drei- bis Sechsjährige mit verlängerten Öffnungszeiten nicht mit den maximal möglichen 25 Kindern belegt werden, sondern nur mit 22. Sehr weit vorn ist Singen auch beim Thema „Familienzentrum“. Die Familienberatung, die dort auch stattfindet, ist für die Eltern ein großer Gewinn und sei nicht mehr wegzudenken, so Leonie Braun. Auch in den Bereichen Sprachförderung und Inklusion wird in Singen viel getan.

Ute Seifried wies darauf hin, dass Familien mit einem geringen Einkommen, auch solche, die nicht Hartz-IV-Empfänger sind, möglicherweise Anspruch auf Übernahme der Elternbeiträge haben. Die Stadt müsse außerdem bei den Plätzen für 3- bis 6-Jährige weiter ausbauen. Deshalb werde in Beuren vorübergehend ein Container mit 20 Plätzen aufgestellt. Auch stellen die Johanniter im Ausschuss das Projekt Naturkindergarten vor.

Der Ausschuss für Familie, Soziales und Ordnung diskutiert in der Sitzung am 20. März darüber. Endgültig abgestimmt wird aber erst in der Gemeinderatssitzung am 24. April. Der Gesamtelternbeirat der Kitas wird sich gegen eine Erhöhung aussprechen.

Dies sind die Ansprechpartner

In Singen und den Ortsteilen gibt es 28 Einrichtungen mit Kindergartenplätzen, die von sieben verschiedenen Trägern angeboten werden.