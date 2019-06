Aufgrund eines in Nordrhein-Westfalen geführten Ermittlungsverfahrens im Zusammenhang mit per Brief versandten Betäubungsmitteln wurde am Donnerstagvormittag die Wohnung eines 40-jährigen Mannes in der Singener Nordstadt durchsucht. Dies berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung. Die Beamten konnten über 35 Gramm Amphetamin, Cannabissamen und diverse verbotene Gegenstände, wie Schlagringe, Wurfstern und weiteres, auffinden. Zudem wurden neben der Sicherstellung von Verpackungsmaterial und Schuldnerlisten umfangreiche Beweismittel aufgefunden, die den Verdacht auf Handel von Betäubungsmitteln und weitere Delikte über Kontakte im „Darknet“ erhärten.