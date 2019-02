Wenn rund 400 Besucher die Singener Innenstadt an zwei Septembertagen bewerten, ergibt das die Schulnote 2,6. Das ist zwischen gut und befriedigend – und ein sehr gutes Ergebnis, wenn es nach Claudia Kessler-Franzen und Oliver Rahn von der städtischen Wirtschaftsförderung geht. "Normalerweise lädt man ja keine Gäste zu sich ein, wenn man Renovierungsarbeiten macht", erklärt Claudia Kessler-Franzen. Und doch haben sie trotz Cano-Baustelle das Kölner Institut für Handelsforschung damit beauftragt, die Vitalität der Innenstadt zu untersuchen. Die Ergebnisse sollen zeigen, wo noch Potenzial ist: Bei Parkmöglichkeiten, Lebensmittel-Angebot oder Sicherheit liegt Singen zurück, bei Ladenöffnungszeiten, Freizeitangebot oder Veranstaltungen sind die Noten bereits überdurchschnittlich.

Aktuelles Ergebnis als Zwischenstand vor dem Cano

Die Wirtschaftsförderer sehen die Ergebnisse als Zwischenstand, bevor sich die Innenstadt in den nächsten Jahren deutlich wandeln wird. Denn in den nächsten Jahren gebe es mit dem neuen Einkaufszentrum Cano einen großen Veränderungs- und Entwicklungsprozess. Daher sehen Claudia Kessler-Franzen und Oliver Rath es gelassen, wenn die Erreichbarkeit mit dem Fahrrad mit einer 2,0 bewertet wird – das Radwegenetz werde derzeit ausgebaut – oder wenn die Verfügbarkeit von Lebensmitteln mit einer 3,3 unter dem Schnitt vergleichbarer Städte von 2,5 liegt. "Wir haben da gerade einen Umbruch", sagt Kessler-Franzen, und sie hätten vertraglich vereinbart, dass ins Cano auch ein Lebensmittelanbieter einziehen wird. An weiteren Stellschrauben hätten sie bereits gedreht: Die Aufenthaltsqualität sei mit Sitzplätzen verbessert worden, für mehr Sauberkeit gebe es mehr Mülleimer und mehr Einsatz der Stadtreinigung. Auch der Maggitunnel sei neu gestaltet worden.

Überraschend viele Besucher sind Einheimische

Erhoben wurden die Umfragewerte am Donnerstag, 27., und Freitag, 29. September gleichzeitig in 116 teilnehmenden deutschen Städten. In Singen wurden insgesamt rund 400 Menschen befragt, die Antworten wurden mit den Ergebnissen von 36 anderen Städten in der Größe zwischen 25 000 und 50 000 Einwohnern verglichen. Eine Überraschung war der hohe Anteil heimischer Besucher: 40,4 Prozent der Besucher kamen aus Singen und 59,6 Prozent von außerhalb. "Wir hätten da einen höheren Wert erwartet, weil wir uns als Einkaufsstadt sehen", sagt Oliver Rahn. Bestätigt habe sich der große Einzugsbereich von der Schweiz im Westen, Tuttlingen im Norden bis nach Überlingen im Osten. Insgesamt umfasse das Marktgebiet rund 300 000 Menschen – so viele könnten das Innenstadt-Angebot in Singen nutzen. Dabei waren Einwohner kritischer mit der Innenstadt als Besucher und gaben Note 2,7. Besucher gaben insgesamt eine 2,4.

Keine Angst vor der Internet-Konkurrenz

Und wie ist das mit der Konkurrenz im Internet? Auch dazu hat das Kölner Institut einige Antworten parat. 51,8 Prozent der Befragten gaben an, sich zwar online zu informieren, dann aber vor Ort zu kaufen, und 32,7 Prozent nutzen keine Online-Angebote. Nur 15,4 Prozent kaufen verstärkt online und kaum noch vor Ort. "90 Prozent des Handels findet noch in der Stadt statt", lautet das Fazit von Claudia Kessler-Franzen. Entsprechend sieht sie es als große Aufgabe des Singener Handels, sich entsprechend zu positionieren und neben Fachwissen auch mit Freundlichkeit und Service zu punkten. Zukunftsangst sei für sie kein Thema: "Wir sind bereit für das, was kommt."

In zwei Jahren soll es wieder Umfragen geben

Der Handel sei ständig in Bewegung, wie auch das Einzelhandelskonzept der Stadt zeige: 1993 wurde die erste Fassung beschlossen, sie gilt laut Kessler-Franzen bis heute und ist mehrfach überarbeitet worden. Dabei gehe es um Fragen wie: Welche Maßnahmen braucht es, um das Niveau zu erhalten und weiter zu entwickeln? Auch aktuell arbeite die Stadt an einer Fortschreibung, im Laufe des Jahres sollen Änderungen in den Gremien beraten werden. Klar ist: Auch bei der nächsten Untersuchung des Kölner Instituts für Handelsforschung will die Stadt Singen teilnehmen. "Es gibt langfristig Sicherheit zu sehen, wie das Angebot wahrgenommen wird", sagt Oliver Rahn.

