von SK

Eine 61-jährige Autofahrerin beschädigte laut Polizei am Mittwoch gegen 9.30 Uhr in der Uhlandstraße einen am rechten Fahrbahnrand abgestellten weißen Audi. Nachdem sie ihren Angaben zufolge ihrer Wartepflicht nachgekommen war, hinterließ sie an dem Audi einen Zettel mit ihren Daten, fuhr nach Hause und informierte dann die Polizei. Als die verständigten Beamten sowie die Unfallverursacherin an der Unfallstelle eintrafen, war der weiße Audi allerdings nicht mehr da. Personen, die den Unfall beobachtet haben und insbesondere der Halter des beschädigten Audi, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Singen, (0 77 31) 888-0, in Verbindung zu setzen.