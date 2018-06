von Eva Maria Vaassen

Das Landgericht Konstanz hat die Berufung eines 48-jährigen Mannes, der das Jobcenter Singen um 851 Euro betrogen hat, verworfen. Statt der vom Amtsgericht Singen verhängten Strafe von sechs Monaten wurden jetzt sogar 14 Monate Haft verhängt.

In das Urteil musste nämlich eine Entscheidung des Amtsgerichts Waldshut-Tiengen einbezogen werden musste. Der vielfach vorbestrafte Mann war im Februar zum zwölften Mal ohne Fahrerlaubnis selbst Auto gefahren. Seinen Führerschein hatte er 1989 wegen einer Trunkenheitsfahrt abgeben müssen.

Trotz eines Jobs Arbeitslosengeld kassiert

Vor zwei Jahren beantragte er in Singen Arbeitslosengeld und verschwieg dabei, dass er in Konstanz einen Job hatte. Das Jobcenter bezahlte einen Vorschuss von 100 Euro und danach 851 Euro Arbeitslosengeld. Dass dies nicht gut enden konnte, musste er wissen. Bereits vor einigen Jahren hatte er die öffentliche Hand um 21 500 Euro betrogen, indem er seinen Geschäften nachging und gleichzeitig Arbeitslosengeld kassierte. Damals schickte man ihn für 16 Monate ins Gefängnis, nachdem er innerhalb der Bewährungszeit wieder straffällig geworden war.

Angeklagter hoffte auf Bewährung

Vom Landgericht Konstanz erhoffte er sich jetzt, dass die sechs Monate Haft für den neuen Jobcenter-Betrug doch noch zur Bewährung ausgesetzt werden könnten. Er bedauerte die Tat, hatte aber auch etliche Argumente, die sie eher nachvollziehbar machen sollten. Er sei damals gerade aus dem Gefängnis gekommen, auch seine Frau sei inhaftiert gewesen, das jüngste Kind im Heim. Das Geld sei knapp gewesen. Da habe er den Antrag gestellt, obwohl er den Job in Konstanz schon hatte, aber keinen Arbeitsvertrag.

Kurz darauf sei er aber überraschend in Frauenfeld ins Gefängnis gesteckt worden, weil er dort eine Geldbuße nicht bezahlt hatte. In dieser Zeit habe seine Ex-Frau den Scheck des Jobcenters an sich genommen, sich das Geld auszahlen lassen und für sich und die gemeinsamen Kinder ausgegeben. Deshalb habe er beim Jobcenter angegeben, der Scheck sei bei ihm nicht angekommen und eine nochmalige Zahlung gefordert, was der Staatsanwalt als "besonders dreist" bezeichnete.

Positive Sozialprognose? Das Gericht schüttelt den Kopf

Auch dass er sein Gehalt auf das Konto der Lebensgefährtin überweisen ließ und beim Jobcenter behauptete, er habe gar kein eigenes Konto, kam nicht gut an: "Da sind Sie schon sehr konspirativ vorgegangen", rügte der Anklagevertreter. Auch bezüglich des fünfmaligen Fahrens ohne Fahrerlaubnis hegte man Zweifel an der Besserung, die der Mann gelobte. Immerhin war er dafür von der deutschen und Schweizer Justiz rund ein Dutzend Mal belangt worden und auch im Gefängnis gesessen.

Für eine positive Sozialprognose sah das Gericht wenig Anlass, und außergewöhnliche Umstände, die eine Bewährung hätten ermöglichen können, "hätte man erfinden müssen", meinte das Gericht.

