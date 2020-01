Ein 45-jähriger Autofahrer soll sich bei einer Fahrzeugkontrolle am Donnerstagmorgen gegen 10.15 Uhr in der Straße „Am Posthalterswäldle“ unhöflich und unangemessen gegenüber den kontrollierenden Beamten verhalten haben, wie es in einer Pressemitteilung der Polizei heißt. Noch vor Beendigung der Kontrolle wollte der 45-Jährige wegfahren, was ihm nicht gelang. Daraufhin zogen die Beamten eine zweite Streife hinzu. Im weiteren Verlauf der Überprüfung stieg der Fahrer aus dem Auto aus, brüllte herum und drohte mehrfach lautstark dem kontrollierenden Beamten, ihn zu schlagen. Nach Abschluss der Kontrolle fuhr der Autofahrer von dannen. Der 45-Jährige muss sich nun wegen Beleidigung und Widerstand verantworten.