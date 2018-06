Singen Beklemmendes Schauspiel über die Mutter eines Terroristen

Kirsten Schaefer und Anny de Silva schildern in einer eindrucksvollen Inszenierung des Studios in der Gems die Verzweiflung der Mutter eines Terroristen.

Singen – Sie hat sich ihrem Sohn gegenüber so verhalten, wie jede Mutter es tun würde. Und doch wurde er zum islamistischen Terroristen. Die Gasexplosion in einer U-Bahn riss 180 Menschen in den Tod, im Leichenschauhaus musste sie ihren im Kugelhagel durchlöcherten Sohn identifizieren. Seitdem lebt sie im Niemandsland. "Warum er und andere nicht? Soll ich mich dafür schämen? Bin ich schuldig?", fragt sich die Mutter des Attentäters.

Beklemmende Stille schon zu Beginn der Premiere des Stückes "Ich bin die Mutter eines Terroristen" in der Regie von Marie Luise Hinterberger, das auf dem Monolog "GAS – Plädoyer einer verurteilten Mutter" von Tom Lanoye basiert. Auf der Bühne im Studio in der Gems kaum Requisiten, wie aus dem Nichts treten die beiden Darstellerinnen Kirsten Schaefer und Anny de Silva vor das Publikum. Sie teilen sich die Rolle und zeichnen ein Bild einer verstörten Frau, die nicht Partei für ihren Sohn ergreift, sondern sich selbst hinterfragt und verteidigt.

Woher nur kommt diese Grausamkeit?

Ihre Offenheit macht betroffen, die Darstellerinnen lassen das Publikum teilhaben an ihrem zerstörten Leben. Ist sie als Mutter Teil seiner Taten? Sie hat ihn geboren und großgezogen, ihren Sohn aber Stück für Stück verloren. Sie kann sich keine Vorwürfe machen, sie hat ihm als alleinerziehende Mutter alle Chancen gegeben. Er war ein intelligenter Junge, sogar romantisch veranlagt. Seine Grausamkeit muss er irgendwo herhaben. Seine Flucht aus der U-Bahn hielt er in einem Video fest, das im Netz veröffentlicht wurde. In unserer Gesellschaft zählt für junge Leute nur Ruhm und Bekanntwerden, damit bezieht sie die Medien mit ein. Die Tat war nicht genug, auf die Verbreitung kam es an. Das Ende des Stückes bleibt offen, eine Erklärung für die Taten ihres Sohnes findet die Mutter nicht.

Die Inszenierung geht unter die Haut. Die Frage: "Könnte das auch mein Kind sein?" stand im Raum. Kirsten Schaefer und Anny de Silva lassen die Emotionen und Wut, Ratlosigkeit und Trostlosigkeit der Mutterfigur eindrucksvoll nachempfinden.

Letzte Vorstellung ist am Donnerstag, 7. Juni, um 20 Uhr im Gems-Studio.