Krebsvorsorge? Ich? Jetzt gerade nicht, aber bestimmt werde ich das später machen. Mit solchen Ausflüchten konfrontierte ich jahrelang meine Frau, wenn sie mir die Sinnhaftigkeit der Gesundheitsvorsorge vor Augen führte. Warum ich so ein Muffel war, weiß ich selbst nicht. Viele Männer reden ungern darüber – weder am Arbeitsplatz noch privat im Verein. So jedenfalls war es bei mir, das Thema ist schlichtweg nie ein Thema gewesen. Die gut gemeinten Ratschläge meiner Frau prallten an mir ab. Doch das sollte sich ändern.

Fast 20 Kilogramm Körpergewicht hatte ich vor fast drei Jahren in wenigen Monaten abgenommen, permanenter Durst und Harndrang rund um die Uhr machten mir zu schaffen. „Mir fehlt nichts weiter“, sagte ich, wenn Bekannte und Verwandte besorgt nach meinem Wohl fragten. Aber es wurde nicht besser mit meiner Gesundheit. Der Schlag gegen den Kopf in Form einer klaren Ansage kam dann von meiner Tochter im März 2017. Ihre ernsten Worte, zumal aus dem Mund einer Medizinstudentin und angehenden Ärztin, sind mir bis heute in den Ohren geblieben.

„Papa, geh‘ jetzt bitte zum Arzt!“

„Papa, geh‘ jetzt bitte zum Arzt. Man kann so viele Erkrankungen früh erkennen und gut behandeln – aber irgendwann ist es zu spät und das kann ich Dir dann nicht verzeihen. Es geht dabei nicht nur um Dich“, sagte sie mit ernstem Gesichtsausdruck.

Das zeigte Wirkung. Arzttermin und Bluttest folgten und in wenigen Tagen hatte ich eine Überweisung ins Krankenhaus in der Hand. Die Diagnose Diabetes mit eklatant schlechten Blutwerten warf mich zunächst aus der Spur. Danach stellte ich meine Gewohnheiten etwas um und habe den Diabetes seitdem gut im Griff. Über die möglichen Folgen hatte mich meine Tochter aber aufgeklärt. „Hättest Du noch länger gewartet, dann hätte es zu drastischen Komplikationen wie Verlust der Nierenfunktion bis hin zur Dialyse, Erblindung, Herzinfarkt, Schlaganfall oder auch zum Diabetischen Koma kommen können“, sagte Mona.

Aber was sind die Ursachen für die Ablehnung insbesondere von Männern zum Arzt zu gehen? Ängste und Sorgen vor einer schweren Krankheit waren gewiss ein Grund dafür. Denn von typischen Erkrankungen bei Männern wie Herzinfarkt, Blasen- und Prostatakrebs, Darmkrebs und Schlaganfall hörte ich immer wieder im Bekanntenkreis. An eine Vorsorge dachte ich jedoch immer noch nicht. Stattdessen fühlte ich mich schon gut, wenn ein Termin beim Zahnarzt geklappt hatte.

Krebs kann jeden treffen

Die Wende kam als langjährige Arbeitskollegen sowie Verwandte schwer erkrankten. Das traf mich zutiefst und im Stillen kam die Gewissheit, dass es jeden treffen kann. Auch mich! Erst zögerlich, dann intensiver befasste ich mich mit der Krebsvorsorge und den Risiken der Späterkennung.

Mittlerweile habe ich den Urologen kennengelernt und auch eine Darmspiegelung hinter mich gebracht, weitere Untersuchungen werden folgen. Meine Tochter Mona klärte mich detailliert auf, dass eine Darmspiegelung (Koloskopie) die bisher einzige Möglichkeit für die Entdeckung von Polypen und ihre sofortige Entfernung sei, bevor diese gutartigen Tumore sich bösartig entweickeln. „Auch die bösartigen Geschwülste können durch die Vorsorge in früheren, heilbaren Stadien entdeckt werden“, sagte meine Tochter. Übrigens: Die gesetzlichen Krankenkassen zahlen diese Untersuchungen ab 55 Jahren.

Es brauchte lange bis ich die Ratschläge ernst genommen habe und jetzt ohne Angst zu den Ärzten gehen kann. Und ganz ehrlich gesagt: Ich kann meiner Frau und den beiden Töchtern in der Familie nun wieder sorgenfreier in die Augen sehen! Andere Männer kann ich zu diesem Schritt nur ermutigen. „Geht zum Arzt, nicht erst wenn es zu spät ist. Es ist ein gutes Gefühl, zu wissen, dass man durch einen Check in den nächsten Jahren nicht an zum Beispiel nicht an Prostata- oder Darmkrebs erkranken wird.“

Vor wenigen Tagen habe ich von meinem Urologen die Erinnerung erhalten, die jährlich empfohlene Vorsorge-Untersuchung zu machen. Einen Termin werde ich gleich vereinbaren.

