Cano zum Ersten: Regelmäßig zum Monatsbeginn dokumentiert der SÜDKURIER den Baufortschritt des Einkaufszentrums Cano und in der Bilderserie mit dem entsprechenden Titel „Cano zum Ersten“ bildet der aktuelle Stand einen Meilenstein. Wie das von unserem Mitarbeiter Andreas Rautter mittels einer Drohne gemachte Foto zeigt, befindet sich der Bau im östlichen Bereich inzwischen auf gleicher Höhe wie das Terrain im Umfeld der Baustelle. Im westlichen Bereich wird sich wohl noch ein paar Wochen eine Baugrube befinden, aber auch hier dürfte schon bald der Rohbau des Untergeschosses fertiggestellt sein. Das ohnehin schon große Interesse an der Baustelle wird also schon bald nochmals wachsen, denn allmählich wechselt der Tief- in den Hochbau.