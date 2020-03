von Karin Zöller

Der Vorlesewettbewerb des deutschen Buchhandels erfreut sich weiter großer Belietheit. Seit 1959 treten Sechstklässler aller Schularten jedes Jahr beim Vorlesen gegeneinander an. Austragungsort für den Regionalentscheid im westlichen Landkreis Konstanz ist schon seit rund 40 Jahren die Stadtbücherei Singen.

Hier nahmen im Rahmen des diesjährigen Wettbewerbs sieben Mädchen und zwei Jungs teil. Ihre Aufgabe war es, ein Buch ihrer Wahl kurz vorzustellen und daraus zirka drei Minuten lang einen Textausschnitt vorzulesen.

Viel Abwechslung bei den gelesenen Geschichten

Die Teilnehmer hatten dafür ganz unterschiedliche Texte ausgewählt. Mit Geschichten, die geheimnisvoll, magisch, abenteuerlich und manchmal auch lustig waren, wurde viel Abwechslung geboten.

Bei den Lesevorträgen war nicht zu überhören, dass sich die Schüler im Vorfeld intensiv auf den Wettbewerb vorbereitet hatten. Die ungewohnte Situation, vor fremdem Publikum und der Jury zu lesen, ließ teilweise jedoch Nervosität aufkommen. Während bei manchen die Aufregung deutlich spürbar war, ließen sich andere dagegen kaum von äußeren Umständen beeindrucken.

Beim Vorlesewettbewerb in der Stadtbücherei freuen sich die Organisatorinnen Petra Petersen (links) und Christina Thürmer (rechts) über den Besuch von Roswitha Schütt, die vor 55 Jahren am Wettbewerb teilgenommen hat. | Bild: Karin Zöller

Am Ende hatte Clara Schrijner die Nase vorn: Die Schülerin des Ambrosius-Blarer-Gymnasiums Schloss Gaienhofen konnte sich gegen ihre acht Mitstreiter durchsetzen. Die Siegerin des Regionalentscheids Landkreis Konstanz-West konnte unter anderem durch passende Textauswahl, gute Lesetechnik und anschauliche Buchvorstellung punkten.

Mit ihrem abwechslungsreich dargebotenen Lesevortrag aus der Fantasy-Geschichte „Wildhexe – Die Feuerprobe“ der dänischen Bestseller-Kinderbuch-Autorin Lene Kaaberbol gelang es der Zwölfjährigen nicht nur, die Jury zu überzeugen, sondern auch bei den Zuhörern Neugierde auf das Buch zu wecken.

Eintauchen in eine andere Welt

„Ich lese gerne, meistens ganz unterschiedliche Bücher „, erklärte Clara Schrijner. „Während man liest, ist man in einer ganz anderen Welt – das finde ich toll“, betonte die Schülerin. Sie wolle später einmal Schriftstellerin, Hörbuch- oder Synchronsprecherin werden.

Für den Sieg erhielt sie eine Urkunde und zwei Bücher. Außerdem hat sie sich damit für die nächste Stufe des Wettbewerbs, den Bezirksentscheid, qualifiziert.

Bücherei-Team sorgt für entspannte Atmosphäre

Aber auch die anderen Teilnehmer mussten nicht mit leeren Händen nach Hause gehen, sondern wurden alle mit Urkunde und Buchgeschenk fürs Mitmachen belohnt. Im Publikum saßen größtenteils Eltern, Geschwister, Freunde und Verwandte, die mit den Teilnehmern mitfieberten und die Daumen drückten. Eine Teilnehmerin wurde sogar von ihrer ganzen Klasse samt Lehrern begleitet und unterstützt.

Für Organisation und Durchführung der Veranstaltung in der Stadtbücherei sind Christina Thürmer und Petra Petersen verantwortlich. Die Bibliothekarinnen, die stets für eine entspannte Atmosphäre sorgen, konnten beim Regionalentscheid diesmal einen besonderen Gast begrüßen: Roswitha Schütt gehörte 1965 zu den Teilnehmern des Vorlesewettbewerbs.

Frühere Teilnehmerin erinnert sich

In die Stadtbücherei hatte sie sogar den SÜDKURIER-Artikel über die damalige Veranstaltung mitgebracht. „Ich war die erste Volksschülerin, die mitmachen durfte. Davor waren es nur Realschüler und Gymnasiasten“, machte sie im Gespräch mit dem SÜDKURIER auf ihre Vorreiterrolle aufmerksam.

Die Singenerin wohnte damals noch in Anselfingen und kann sich noch gut an die Veranstaltung vor 55 Jahren im Jugendhaus Raiteberg in Konstanz erinnern. „Ich war total aufgeregt“, sagt Roswitha Schütt. Sie habe aus dem Buch „Bummi in Nöten“ von Martha Schlinkert vorgelesen.

Lob für die Teilnehmer

Damals sei die Vorlesedauer fünf Minuten gewesen, stellt sie fest. Auf das Ergebnis ist sie auch heute noch sichtlich stolz: „In der Gesamtwertung der zehn Teilnehmer kam ich auf den vierten Platz – und das als einzige Volksschülerin“, freut sie sich. Als Buchgeschenk habe sie „Brehms Tiergeschichten“ bekommen.

Danach sei sie der Veranstaltung weiterhin verbunden geblieben und habe jedes Jahr die Berichte im SÜDKURIER gelesen. „Jetzt wollte ich mal live erleben, wie der Wettbewerb heutzutage abläuft“, erklärt sie.

Die 66-Jährige zeigte sich am Ende begeistert und voll des Lobes: „Die Veranstaltung war toll und die Teilnehmer waren alle gut vorbereitet“, betonte sie.

Abwechslungsreicher Lesestoff Mit ganz unterschiedlichen Büchern traten die Teilnehmer beim Wettbewerb an: Siegerin Clara Schrijner , Ambrosius-Blarer-Gymnasium Schloss Gaienhofen, las aus der Bestseller-Reihe Wildhexe – Die Feuerprobe von Lene Kaaberbol; Ida Harnest, Schulverbund Nellenburg Werk-/Realschule Stockach, Terror Tantchen von David Williams; Leon Eidel, Gymnasium Engen, Fünf Freunde – Abenteuer im Land der Pharaonen von Enid Blyton; Jule Langer, Anne-Frank-Schulverbund Engen, Die Schule der magischen Tiere – Voller Löcher von Margit Auer; Ilenia Borromeo Ferri, Beethoven-Gemeinschaftsschule Singen, Haus ohne Spiegel von Marten Sandén; Noemi Tangaro, Zeppelin-Realschule Singen, Dork Diaries von Rachel Renée Russell; Chiara Wiesenfarth, Nellenburg Gymnasium Stockach, Rosen und Seifenblasen verliebt in Serie von Sonja Kaiblinger; Maria Berger, Hegau-Gymnasium Singen, Die Chroniken vom Anbeginn – Emerald von John Stephens; Lukas Mayer, Friedrich-Wöhler-Gymnasium Singen, Ulysses Moore: Die Tür zur Zeit von Pierdomenico Baccalario. Der Vorlesewettbewerb beginnt jeweils im Oktober in den Schulen und geht weiter auf Kreis-, Bezirks- und Landesebene, bevor im Juni dann der Bundessieger gekürt wird. Laut Veranstalter machen jedes Jahr rund 600 000 Schüler aus 7000 Schulen mit. (zöl)

