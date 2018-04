Hilzingen Beim Hilzinger Gründertag holen sich Startups Ideen bei Experten

Unternehmensgründer lassen sich von erfolgreichen Fachleuten inspirieren und beraten – das ist die Idee des Hilzinger Gründertags. Nun gibt es die zweite Auflage.

Der 2. Hilzinger Gründertag verspricht äußerst interessant zu werden. Als Referenten konnte die Gemeinde Hilzingen, die der Organisator ist, Jens Freiter und Wolfgang Grupp gewinnen. Freiter ist unter anderem Mitbegründer von Holiday Check, einem der größten kommerziellen Online-Reisevermittler. Daneben berät und begleitet er auch seit Jahren Existenzgründer. Grupp ist alleiniger Geschäftsführer und Inhaber der Trikotagen-Produktionsfirma Trigema und einer der bekanntesten Verfechter des Produktionsstandorts Deutschland. Darüber hinaus gibt es an diesem Abend Interviews mit Gründern, professionelle und fundierte Informationen, eine Tischmesse und im Vorfeld einen Workshop.

Hilzingen ist bei Existenzgründern zu einem Begriff geworden. Seit drei Jahren ist die Gemeinde eines der vom Landeswirtschaftsministerium in Zusammenarbeit mit der Steinbeis-Stiftung zu hundert Prozent geförderten dreißig Gründungsberatungszentren im Ländle. Steinbeis ist einer der weltweit erfolgreichsten Dienstleister im Wissens- und Technologietransfer. Regelmäßig berät im Rathaus der von Steinbeis zertifizierte Unternehmens- und Gründungsberater Winfried Küppers zum Null-Tarif Leute von Pfullendorf bis Lörrach in allen Fragen rund um Startup und Unternehmensgründung.

„Wir sind mittlerweile das zweitgrößte Gründerzentrum, was die Fallzahlen angeht“, erläutert Bürgermeister Rupert Metzler stolz. Metzler war vor seinem Amtsantritt selbst Unternehmer. Die Wirtschaftsförderung liegt ihm am Herzen. Deshalb rannte Winfried Küppers mit seinen Plänen für die Gründerberatung offene Türen ein.

Das Angebot hat schnell richtig Fahrt aufgenommen. Knapp hundert Gründungsinteressierte haben 2017 bei Küppers professionellen Rat eingeholt. Im ersten Quartal des laufenden Jahres gab es bereits 100 Anfragen. Fast täglich riefen neue Interessenten an, sagt Küppers. Rund zwei Drittel der Anfragen kommen aus der Region, der Rest aus anderen Landkreisen von Waldshut bis Ravensburg.

In Hilzingen selbst gab es 2017 31 Unternehmensgründungen und Startups. Mehrere derer, die den Schritt in die Selbständigkeit gewagt haben, werden auf dem 2. Gründertag ihren „Weg zum Erfolg“ vorstellen. Darüber hinaus sprechen eine ganze Reihe von Gründern aus der Region über ihre Ideen und Produkte. Die Räume für den Gründertag stellt Hilzingens größter Arbeitgeber, die Firma Renfert, zur Verfügung. Ihr Chef, der Vollblutunternehmer Sören Rieger, steht für Gespräche ebenfalls zur Verfügung. Interessierte haben am späten Nachmittag die Möglichkeit, am Fachworkshop „Gründung in der Praxis“ teilzunehmen. Hier werden in Kleingruppen Themen wie Businessplanerstellung, regionale Vernetzung und Fördermöglichkeiten behandelt.

Die Aktion

Informationen im Internet:

Der Hilzinger Gründertag Hegau-Bodensee findet statt am Freitag, 20. April, in den Räumen der Firma Renfert, Obere Gießwiesen 26. Ab 19 Uhr gibt es Vorträge und Interviews von und mit Experten. Gegen 21 Uhr gibt es eine und Zeit für freie Gespräche mit Gründern und Institutionen. Um 17.30 Uhr gibt es den Fachworkshop "Gründung in der Praxis"(Anmeldung bis 13. April bei der Gemeinde Hilzingen, Telefon 077313809-24, oder wirtschaftsfoerderung@hilzingen.de.