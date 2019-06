Der Verwaltungsrat der Sparkasse Engen-Gottmadingen hat Andrea Grusdas zur künftigen Vorsitzenden des Vorstands des Bankhauses gewählt. Wie es in einer Pressemitteilung dazu heißt, ist der Entscheidung ein intensives Auswahlverfahren vorausgegangen. Die neue Chefin der Sparkasse Engen-Gottmadingen ist 50 Jahre alt und verheiratet.

Neue Doppelspitze

Offensichtlich war die Stelle sehr begehrt. Wie es in der Mitteilung der Personalentscheidung heißt, haben sich rund 50 Kandidaten aus ganz Deutschland auf die Ausschreibung der beiden frei werdenden Vorstandspositionen hin beworben. Denn nicht nur Jürgen Stille als Vorstandsvorsitzender geht nach mehr als 15 Jahren bei der Sparkasse Engen-Gottmadingen in Pension, auch sein Kollege Werner Schwacha wird 2020 in den Ruhestand wechseln.

Arbeitsbeginn im Juli 2020

Andrea Grusdas wird ab Juli 2020 Nachfolgerin von Jürgen Stille. Die Entscheidung fiel wohl nicht zuletzt aufgrund individueller Kriterien, in der Mitteilung der Sparkasse jedenfalls wird eigens die starke Persönlichkeit von Andrea Grusdas hervorgehoben. Sie gelte zudem als fachlich sehr versiert und sei über viele Jahre in der Praxis auch als Vorstandsmitglied bei verschiedenen Instituten tätig gewesen. In der Sparkasse Engen-Gottmadingen vollziehe sie nun den Schritt vom Vorstandsmitglied zur Vorstandsvorsitzenden.

Reichlich Vorstandserfahrung

Andrea Grusdas begann ihre Karriere bei verschiedenen Sparkassen in Nordrhein-Westfalen. 2012 wechselte sie zu einer Sparkasse in Baden-Württemberg als Vorstandsmitglied und war dort für den Kreditbereich, Marktfolge Passiv, Organisation und für einen Teilmarkt im Privatkundengeschäft zuständig. Aktuell ist Andrea Grusdas bei der Erfurter Bank eG Vorstandsmitglied und dort verantwortlich für die Geschäftsbereiche Kredit, Rechnungswesen, Controlling, Organisationsentwicklung und Qualitätssicherung Passiv.

Die Besetzung des weiteren Vorstandsmitglieds für den ebenfalls in 2020 aus dem Vorstand in den Ruhestand ausscheidenden Werner Schwacha will der Verwaltungsrat der Sparkasse Engen-Gottmadingen in Kürze vornehmen.