Ein 78 Jahre alter Mann hat sich bei der Gartenpflege schwer verletzt. Das teilt die Polizei mit. Der Mann arbeitete am Dienstag gegen 8.45 Uhr an einem Blumenbeet in der Feldbergstraße in Singen, als er das Gleichgewicht verlor und rückwärts über eine Mauer etwa zwei Meter in die Tiefe stürzte. Er musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden.