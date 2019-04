von SK

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die ein unbekannter Fahrer am Montag zwischen 8.30 Uhr und 9 Uhr in der Georg-Fischer-Straße begangen hat. Der Unbekannte streifte laut Polizei vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen abgestellten Dacia und fuhr anschließend davon, ohne sich um den angerichteten Sachschaden in Höhe von über 1000 Euro zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Singen, (0 77 31) 888-0, entgegen.