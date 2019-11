von Manuela Fuchs

Singen – Er sitzt vor dem silbernen Keyboard, während das Publikum auf der Leinwand im Hintergrund gebannt beobachtet, wie seine Finger über die Tasten fliegen. Die Rede ist von Ausnahmemusiker Peter Baartmans, ein Jazz- und Popmusiker, der viel mit dem Keyboard- und Klavierhersteller Yamaha zusammenarbeitet.

Zusammen mit Susan Albers, DSDS-Viertplatzierte und inzwischen Frontfrau der Bundeswehr-Bigband, ist er schon seit vielen Jahren fester Bestandteil des jährlichen Benefizkonzerts. Dieses organisiert das Musikhaus Assfalg nun bereits seit 40 Jahren.

Initiator Helmut Assfalg lässt die Vergangenheit Revue passieren. Er erinnert an die vielen beteiligten Musiker und an prägnante Situationen. So hat Peter Baartmans, als vor Jahren einmal ein Musiker ausfiel, sofort das nächste Flugzeug von Düsseldorf in den Süden genommen, um das Konzert zu retten. „Schauen Sie ihn sich an“, meint Assfalg und deutet auf Baartmans. „So sehen Freunde aus.“

Mit Humor und starken Bühnenauftritten

Doch nicht nur deswegen schätzt er Baartmans und Albers, sondern auch aufgrund ihres unschlagbaren Humors und der musikalischen Leistung. Klassiker aus den Musicals Cats und Les Misérables, „Don‘t know why“ von Norah Jones, und „You‘re the voice“ von John Farnham sind nur einige der Stücke der Beiden, die Bandbreite ist groß.

Mit „Danny Boy“ zaubert Susan Albers Melancholie in den Saal und bringt das Publikum mit „Stitches“ wiederum zum beschwingten Mitklatschen. Ihre gewaltige Stimme macht wirklich jedes Lied zu etwas ganz Besonderem.

Kinderheim zeigt sich dankbar

Fingerakrobat Peter Baartmans stellt ein neues Keyboard vor und zeigt dessen Möglichkeiten. Kurz vor der Halbzeit werden Lose gezogen. Eine Gitarre, ein Keyboard und ein Wochenende mit einem Mercedes gibt es zu gewinnen. Anschließend schnappt sich Jürgen Napel, Leiter des Kinderheims, das Mikrofon. Mehr als 4000 Euro fließen jedes Jahr aus den Konzerterlösen ins Heim. Nun, nach 40 Jahren unermüdlichem Engagement, soll Helmut Assfalg ein besonderer Dank zuteil werden: Er wird per Urkunde zum Ehrenkind des Kinderheims ernannt.

Als besondere Zugabe gibt es für ihn, seine Frau und die Künstler jeweils ein Bonbon, gespendet von einem kleinen Jungen aus dem Heim. „Er hat auch extra gleiche Bonbons ausgesucht, damit es keinen Streit gibt“, richtet Napel mit einem schelmischen Lächeln aus.

Helmut Trumpp von Yamaha, rechts im Bild, wurde die Ehre seines ersten musikalischen Bühnenauftritts vor Publikum zuteil. | Bild: Manuela Fuchs

Helmut Trumpp, Yamaha-Verkaufsleiter für Baden-Württemberg, bekommt als Dankeschön für sein 25-jähriges Engagement seinen ersten musikalischen Bühnenauftritt. „Bitte bleiben Sie da“, fleht er das Publikum scherzhaft an. Er singe sonst nur unter der Dusche. Dafür präsentiert er zusammen mit Baartmans und Albers jedoch sehr souverän den 60er-Jahre-Schlager „Vom Stadtpark die Laternen“.