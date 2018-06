Geschäftiges Treiben herrscht seit Wochen auf dem Rathausplatz. "Singen im Takt", der diesjährige Kulturschwerpunkt, steuert auf zwei weitere Höhepunkte zu: die "Zirkuswelten" am Mittwochabend und das große "Tattoo" mit 400 Dudelsackspielern am Wochenende. Für die Veranstaltungstechniker der KTS ist das vor dem Hohentwielfestival eine Herausforderung.

Leise Klänge aus der Ouvertüre zu Mozarts Oper "Figaros Hochzeit" mischen sich am Dienstagmittag unter die Motorengeräusche der Hubsteiger. Während die Beleuchtungstechniker sich bis unter das helle, platzüberspannende Zeltdach hochschrauben lassen, fliegen unten die Diabolos in die Höhe. Die Vorbereitungen für die "Zirkuswelten", die am Mittwochabend ab 20.30 Uhr fast 1500 Zuschauer verzaubern sollen, laufen auf Hochtouren. Das Besondere an diesem Programm ist die Mischung aus Musik und Akrobatik, aus Klassik und Moderne, also die Verbindung verschiedener Kunstwelten.

Beim Blick auf die Vorbereitungen treffen wir auf Max Fröhlich (21) und Benno Jacob (32). Die "Twin Spins" sind die amtierenden Weltmeister im asiatischen Sport "Diabolo". Mit ihren an zwei Stöcken befestigten Seilen zwirbeln sie die taillierten Rollen in die Luft, werfen sie sich gegenseitig zu und vollführen dabei selbst noch atemberaubende Sprünge. Das Besondere daran ist, dass ihre Choreographie klassischen Mozartklängen folgt.

Am Mittwochabend werden diese nicht aus den Lautsprechern kommen, sondern live von den rund 60 Musikern der Südwestdeutschen Philharmonie Konstanz unter der Leitung von Gábor Káli erzeugt. So soll der Abend für die Zuschauer nicht nur ein Klangerlebnis, sondern auch ein optisches Erlebnis werden. Das ist auch neu für die "Twin Spins". Aber gerade das Neue reizt die vielseitigen Artisten. Voll des Lobes sind sie für die Veranstalter in Singen. "Sogar an einen Fernseher in der Garderobe wurde gedacht", sagt Benno Jacob. "So können wir bis zu unserem Auftritt das WM-Spiel verfolgen."

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein