Singen Bei Mother Africa trifft Akrobatik auf Lebensfreude

Das Zirkusensemble Mother Africa macht mit einer Neuinszenierung der Show "Khayelitsha – My Home" Station in Singen.

Unter dem leuchtenden Schriftzug "Mother Africa" fügten sich Instrumente in eine Landschaft aus schiefen Wellblechhütten, alten Laternen, Kisten und Brettern. "Khayelitsha" ist der Name des Townships, das der Zirkus auf die Bühne der Stadthalle gebracht hat. Es ist eines der größten seiner Art in Südafrika. Unzählige Menschen verschiedener Herkunft leben in ärmlichsten Verhältnissen zusammen. Das Ensemble Mother Africa zeigte vor der anschaulichen Kulisse jedoch ganz andere Facetten des scheinbar tristen, hoffnungslosen Ortes.

Eine rasante und vielseitige Show präsentierte die Seele Afrikas als Sinnbild purer Lebensfreude. Es wurde getanzt und gesungen, Akrobaten widersetzten sich mit halsbrecherischen Aktionen den Regeln der Schwerkraft. Dabei wurde an Requisiten nicht gespart. Lustige, beeindruckende und wilde Szenen wurden mit exotischer Musik von Trommeln und Flöten unterlegt und in Schauspiel verpackt. Das Publikum klatschte nach jeder Szene begeistert. Es durfte Zeuge werden, wenn Teppiche wie Drehteller auf den Finger- und Zehenspitzen von Schlangenfrauen wirbelten, die sich verbiegen konnten als hätten sie keine Knochen. Ein Akrobat machte in einer Mixtur aus Balance und Kraft einen Kopfstand auf dem Fuß seines Kollegen. "Wer glaubt, dass ich mit einem Einrad auf einem Seil fahren kann?", fragte einer der Akrobaten das Publikum. Die Mehrheit hob die Hand und, welch Wunder, sie hatten Recht.

Doch nicht nur für das Auge wurde einiges geboten. Bekannte Lieder wie Shakiras "Waka Waka" oder "O Happy Day" wechselten sich mit traditioneller afrikanischer Musik ab, mal schnell, mal langsam, aber immer rhythmisch und mitreißend. Das Publikum wurde nicht müde, mitzuklatschen. "Mother Africa" ist eindrucksvoll, professionell, witzig und versteht es, die Massen zu bewegen. Als einzige afrikanische Zirkusproduktion geht Mother Africa seit zwölf Jahren mit Themenshows auf Tournee und bietet ausschließlich afrikanischen Künstlern Karrierechancen.