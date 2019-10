Laut Polizei drang ein unbekannter Täter im Zeitraum von Mittwoch, 22 Uhr, bis Donnerstag, 11 Uhr, über ein Fenster in eine Gaststätte in der Ekkehardstraße ein. Er habe dort eine Kasse aufgebrochen und aus dieser Geld entwendet. Personen, die in diesem Zeitraum Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Singen, unter der Telefon-Nummer (07731) 888-0, zu melden.