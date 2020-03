Es war für ihn ein beklemmendes Ereignis, der Trauergottesdienst, den Pfarrer Dietmar Heydenreich von der evangelischen Singener Südstadtgemeinde letzten Freitag in der großen Trauerhalle des Singener Waldfriedhofes gehalten hat. Denn es war der vorerst letzte Trauergottesdienst in dieser Halle. Schuld daran ist das Coronavirus. „Das Trauergespräch lief ganz normal. Nur ohne Händeschütteln und mit mehr Abstand“, fasst Heydenreich zusammen. Weiter schildert er: „Die Besucher saßen mit zwei Meter Abstand auf den Stühlen. Das sah beklemmend aus.“

Der Wortlaut der Landesverordnung „Gottesdienste aus Anlass eines Trauerfalls sind nicht möglich. Bei Aufbahrungen in Leichenhallen u.ä. ist eine Besichtigung durch mehrere Personen gleichzeitig nicht möglich. Erd- und Urnenbestattungen sowie Totengebete jeweils unter freiem Himmel sind möglich. Bei diesen gilt, dass nur der engste Familien- und Freundeskreis teilnehmen kann. Es gilt grundsätzlich eine Obergrenze von 10 Personen. Die Teilnehmenden müssen die Maßnahmen zum Infektionsschutz einhalten. Ggf. sind entsprechend der Vorgaben von Städten und Gemeinden für eine spätere Nachvollziehbarkeit Listen der Teilnehmenden zu führen.“ (Aus Paragraf 3 der Corona-Verordnung der Landesregierung über infektionsschützende Maßnahmen).

Und das Virus hat es letztlich sogar bis in die Beerdigungspredigt geschafft. Heydenreich tröstete mit den Worten: „Das Virus isoliert – Gott aber will trösten.“ Vorerst finden die Trauerfeiern nun im kleinen Rahmen direkt am Grab statt.

Dekan Matthias Zimmermann aus Engen muss, wie die anderen Geistlichen der Region auch, bei Beerdigungen erfinderisch sein. Der Dekan hat sich bei einer Trauerfeier mit Rosenblättern beholfen, die die Angehörigen ins Grab legen konnten.

Der katholische Dekan Matthias Zimmermann aus Engen fasst zusammen, wie er dennoch Halt vermitteln will: „Mit bewährten Ritualen und Gebeten erweisen wir dem Verstorbenen die letzte Ehre. Im Fürbittengebet beziehen wir die vielen Angehörigen, Freunde und Bekannten ein, welche nicht bei der Trauerfeier anwesend sein dürfen.“ Die Kernelemente und Rituale der Liturgie blieben auch weiterhin erhalten. Es fehlen dagegen Orgelbegleitung und gemeinsame Rituale. Dazu zählt das Geben von Weihwasser oder Erde.

Dekan Zimmermann berichtet von einer Lösung: „Ich hatte neulich stattdessen einen Korb voller Rosenblätter am Grab. Alle durften eine Handvoll Rosenblätter ins Grab streuen und sich mit diesem Ritual beim Verstorbenen bedanken und ihm die eigenen Wünsche mitgeben.“

Für den evangelischen Pfarrer Michael Weber (Tengen und Hilzingen) ergeben sich bei Beerdigungen nicht so viele Veränderungen wie für seine Kollegen in der Stadt. Auf den Dörfern gebe es ohnehin häufig keine Trauerhalle, sodass die gesamte Beerdigungsliturgie am Grab stattfindet. Das Bild zeigt ihn bei einer Taufe an einer früheren Pfarrstelle. | Bild: Privat

An manchen Orten ergeben sich nicht so viele Änderungen. So etwa für den evangelischen Pfarrer Michael Weber aus Hilzingen. Er ist für 15 Ortschaften zuständig. „In vielen der kleineren Orte fand die Trauerfeier auch bisher schon komplett im Freien am Grab statt, da es keine Trauerhalle gibt“, so Weber. Neu sei aber auch für ihn die Begrenzung auf zehn Personen. Dies sei jedoch im Freien kein Problem. Die übliche Trauerfeier in der Halle fehle vielen Trauernden.

Ein Gebet der engsten Trauernden Dekan Matthias Zimmermann aus Engen gibt Trauernden folgendes Gebet mit (anstelle der drei Punkte kommt der Name des oder der Verstorbenen: „Treuer Gott, wir kommen zu dir: / Wir trauern um ... / Der Tod von ... schmerzt so sehr und bewegt uns im Innersten. / Sie/er fehlt und hinterlässt eine große Lücke. / Zu unserer Trauer und unserem Schmerz kommt die Corona-Krise hinzu: / Wir können nur im kleinen Rahmen Abschied nehmen. / Menschen, die uns verbunden sind, müssen fern bleiben.Gott, höre uns! / Gib Du uns Kraft und hilf uns, die schwierige Situation zu bewältigen! Amen.“

Doch auch dafür gibt es Lösungen, wie Pfarrerin Andrea Fink-Fauser von der evangelischen Luther-Kirche in Singen weiß: „Manche Menschen entscheiden, jetzt nur eine kleine Beisetzung zu machen und die Trauerfeier später nachzuholen.“ Außerdem sei der Zeitrahmen verändert und die Liturgie gekürzt. Wie genau, kann aber nach wie vor gemeinsam mit den Angehörigen zuvor besprochen werden, so die Pfarrerin.

Ein Weihwasserbehälter in der St. Laurentiuskirche in Tengen. Vorerst bleiben diese Behälter leer. Denn um die Ausweitung der Corona-Pandemie zu verlangsamen, wird derzeit auch auf Weihwasser verzichtet.

Der Engener Dekan Matthias Zimmermann weist auf Überlegungen für die Zukunft hin: „Weil wir momentan keine Gemeindegottesdienste feiern können, sammeln wir nun die Namen der Verstorbenen. Sobald wir uns wieder versammeln dürfen, werden wir unserer Verstorbenen in einem Gemeindegottesdienst gedenken. Dazu werden dann die Familienangehörigen und die ganze Gemeinde eingeladen sein.“ Hoffentlich ist das bald wieder möglich, denken nicht nur die Hinterbliebenen.