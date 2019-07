Am Samstag, 6 Juli, veranstaltet das Wohnbau- und Immobilienunternehmen Gnädinger & Mayer aus Radolfzell in der Singener Fußgängerzone einen Tag der offenen Tür für eines seiner aktuellen Projekte.In der Scheffelstraße 29 baut Gnädinger und Mayer derzeit ein bestehendes Wohnhaus mit Gewerbeanteil um und aus, so dass dort hochwertige, moderne Wohnungen entstehen. Diese sind am Samstag von 10 bis 15 Uhr von interessierten Besuchern zu besichtigen.Thomas Vogler, der den Verkauf der Wohnungen und Einheiten leitet, ist dabei direkt vor Ort, um die Interessenten durch die Räumlichkeiten zu führen und Fragen zu beantworten.Wohn- und Gewerbeeinheiten für jeden BedarfUm die acht hochwertigen Wohneinheiten realisieren zu können, wurden Teile des Bestandsgebäudes aus den 20er und 60er Jahren entfernt und durch neue Elemente ergänzt.