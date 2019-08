Ich habe darauf gewartet, diesen Satz zu schreiben: Männer, die auf Baustellen starren... Den Film „Männer, die auf Ziegen starren“ habe ich bisher nicht gesehen, doch der Titel ist zum geflügelten Begriff geworden. In dem Film geht es wohl um Männer, die nur durch Blicke Ziegen töten können. So weit möchte ich nicht gehen – die Baustellen sollen leben! Und das tun sie in Singen und dem Hegau reichlich unter den stets bewundernden Blicken meist älterer Männer.

Interessiert bleiben sie stehen, wenn vor dem Karstadt die Straße aufgerissen ist und der Bagger wieder und wieder eine Asphaltplatte fallen lässt, bis sie endlich zerbricht. Ja, da tut sich was. Selbstbewusst stehen sie da in ihrem Karohemd und heben das Baustellenplakat des Cano zur Seite, um einen Blick auf das Erdgeschoss zu werfen. Ja, da tut sich auch was.

Singen Cano zum Ersten: Das Erdgeschoss der Singener Shopping-Mall bekommt schon einen Boden Das könnte Sie auch interessieren

Was ist es, was Männer so sehr an Baustellen fasziniert? Liegt es an den Erinnerungen an Kindertage, als Bob der Baumeister ein spannendes Baustellenleben vorlebte? Doch den gab es damals ja noch nicht. Vielleicht ist es eine angeborene Begeisterung? Frauen habe ich jedenfalls selten so fasziniert auf Baustellen starren sehen.

Und was sagt der ältere Kollege?