von SK

Die Polizei sucht nach unbekannten Tätern, die in der Zeit von Dienstag, 16.45 Uhr, auf Mittwoch, 7.15 Uhr, in einen Baucontainer in der Georg-Fischer-Straße eingebrochen sind. Laut Polizeimeldung sind die Diebe auf bisher unbekannte Weise in den Container eingestiegen. Sie entwendeten eine motorisierten Winkelschleifer im Wert von rund 2000 Euro. Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Singen unter der Telefonnummer (0 77 31) 88 80 zu melden.