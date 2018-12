Die Stadt Singen räumt bei der Vergabe von Bauplätzen der örtlichen Verbundenheit der Bewerber sowie der Familienförderung künftig eine besondere Bedeutung ein. Die mit deutlicher Mehrheit erfolgte Zustimmung des Gemeinderats täuscht dabei über das grundsätzliche Missbehagen des von der Stadtverwaltung überarbeiteten Kriterienkatalogs hinweg. Eine ganze Reihe von Stadträten hätte die Berücksichtigung ehrenamtlicher Tätigkeit als zusätzlichen Bonus bei der Grundstücksvergabe begrüßt. Das neue Verfahren soll bei den Baugebieten Schnaidholz in Singen und Hinterhof im Ortsteil Bohlingen auf seine Tauglichkeit ausprobiert werden.

Wettbewerb beim Traum vom eigenen Haus

Der Kern des Problems liegt in der allgemeinen Wohnraumsituation. Ebenso wie das Gerangel um günstigen beziehungsweise bezahlbaren Wohnraum ist auch beim Traum vom eigenen Haus ein verschärfter Wettbewerb feststellbar. Üblicherweise entscheidet in solchen Fällen das Los, allerdings besteht auch die Möglichkeit einer Vergabe nach einem Kriterienkatalog. Die Europäische Union räumt dabei Privilegien für Einheimische von bis zu 50 Prozent innerhalb eines Punktesystems ein – eine höhere Quote wird als diskriminierend eingestuft. Eine Rolle innerhalb dieses Punktesystems spielen kann beispielsweise die bereits bestehende Dauer des Wohnsitzes in einer Gemeinde, der ortsnahe Arbeitsplatz oder eben das ehrenamtliche Engagement.

Der jetzt beschlossene Kriterienkatalog für Singen legt den Schwerpunkt bei der Punktevergabe auf eine Kombination von Familienförderung, den Ort des Arbeitsplatzes und die Dauer des Singener Wohnsitzes. Zwei Beispiele für das ausgeklügelte System:

Ein Bewerber, der seit fünf Jahren in Singen lebt und gleichzeitig im Landkreis Konstanz arbeitet, bekommt im Vergleich zu einer Familie mit zwei Kindern, die nicht in Singen lebt, selbst dann noch mehr Punkte, wenn der Arbeitsplatz des Familie im Landkreis Konstanz zu verorten ist – in diesem Fall also wird dem Einheimischen-Aspekt ein hoher Stellenwert beigemessen.

Beispiel zwei: Eine auswärtige Familie mit vier Kindern bekommt ebenso viele Punkte wie ein Bewerber, der seit fünf Jahren seinen Wohnsitz in Singen, einen Arbeitsplatz im Landkreis Konstanz und ein Kind hat. Sollte dann die auswärtige Familie im Landkreis Konstanz einer Arbeit nachgehen, bekommt sie den Zuschlag.

Die Komplexität des Auswahlverfahrens erhöht sich dadurch, dass auch Minuspunkte vergeben werden. Sollte ein Bewerber bereits über eine Immobilie oder ein Grundstück im Landkreis Konstanz verfügen, hat er schlechte Karten. Trotz der höheren Mathematik bei der Vergabe von Bauplätzen bleibt das Losverfahren Bestandteil des gesamten Verfahrens – bei Punktegleichstand werden Hölzchen gezogen.

Es geht noch komplizierter

In der Debatte zeigte sich, dass etliche Stadträte mit einer weiteren Differenzierung liebäugelten. Kirsten Brößke (FDP), Walafried Schrott (SPD) sowie Veronika Netzhammer und Wolfgang Werkmeister (beide CDU) bedauerten, dass das örtliche ehrenamtliche Engagement von Bewerbern nicht mit in den Katalog der Vergabekriterien aufgenommen wurde. Dafür eine praktikable Handhabung zu finden, ist allerdings alles andere als einfach. Dabei geht es nicht nur um Grenzziehungen bei der Bewertung eines solchen Amts, das sich zwischen Beisitzer, Vorsitzendem oder etwa privat organisierter Nachbarschaftshilfe bewegen kann; auch im rechtlichen Sinne ist der Definitionsspielraum für ein Ehrenamt dehnbar und macht somit das Verfahren angreifbar.

Bei einem anderen denkbaren Kriterium allerdings waren sich die Stadträte schon in einer vorangegangenen Sitzung einig geworden. Darin ging es um die Berücksichtigung der bislang vorhandenen Wohnfläche der Bewerber, was das Verfahren allein wegen der Überprüfung zusätzlich erschwert hätte – ganz abgesehen von der hier ebenfalls problematischen Grenzziehung zwischen einer Zwei- oder etwa Vier-Zimmer-Wohnung mit jeweils gleicher Quadratmeterzahl.

"Gerechtigkeit gibt's nur im Himmel"

Die an Wissenschaft grenzende Komplexität bot Dieter Rühland Anlass für die philosophische Betrachtung, wonach eine Vergabe nach einem Kriterienkatalog der Suche nach Gerechtigkeit gleiche, wo es keine Gerechtigkeit geben könne. "Gerechtigkeit gibt's nur im Himmel", so der Stadtrat der Neuen Linie. Anders als sein Fraktionskollege Dirk Oehle plädierte er allerdings nicht für ein Losverfahren, sondern regte die Bildung einer Kommission an, die sich der Bewerbungen annimmt und dann die Entscheidungen fällt. Auf diese Weise könnten zum Beispiel die infrastrukturellen Interessen der Stadt berücksichtigt werden – etwa wenn es sich um einen dringend benötigten Arzt handle, der sich in Singen niederlassen wolle.

Wirklich weiter helfen würde dies nach Einschätzung von Oberbürgermeister Bernd Häusler nicht. "Wir brauchen auch Facharbeiter", wandte er ein. Seine Mitarbeiterin Ilse-Gabriele Koch sieht im Fall einer Kommission sogar die Gefahr, dass "uns dann das gesamte Baugebiet um die Ohren fliegt". Sollte das Auswahlverfahren nicht transparent und rechtlich abgesichert sein, könnte wegen des Verdachts von Diskriminierungen das Baugebiet für längere Zeit gesamthaft brach liegen.