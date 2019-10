Der Baugenossenschaft Oberzellerhau (BGO) geht es bestens. Die großen Investitionen gehen nicht nur in die Modernisierung des Bestands, sondern es entstehen auch neue Wohnungen, wie bei den großen Projekten „Kunsthallenareal“ und „Karl-Schneider-Straße“. Dies wurde bei der 106. Generalversammlung deutlich.

45 Millionen für vier Projekte

Im Jahr 2018 hat die BGO in vier Projekte insgesamt 45 Millionen Euro investiert, wie Thomas Feneberg, geschäftsführender Vorstand erläuterte. Im Einzelnen waren dies 27 Wohnungen, die eine energetische Großsanierung mit Neugestaltung des Wohnumfelds erfuhren.

Außerdem wurden 26 barrierearme Wohneinheiten in der Max-Porzig-Straße fertig gestellt, 84 Wohneinheiten im Bereich des Kunsthallenareals und 71 Wohneinheiten sowie die neue Verwaltungseinheit an der Karl-Schneider-Straße/Ecke Oberzellerhau waren kurz vor Baubeginn. Dank der neuen Bauvorhaben wird die BGO in wenigen Monaten die Zahl ihrer Mietwohnungen von 1377 auf 1600 erhöhen.

Der Baufortschritt am Kunsthallenareal ist enorm. Das Bild zeigt eine Momentaufnahme vom Juli. | Bild: Baugenossenschaft Oberzellerhau

Von 38 bis 150 Quadratmeter

Mittlerweile ist das Neubauprojekt auf dem Kunsthallenareal, wo in sieben Baukörpern zusammen mit der Oswa-Gruppe 84 moderne Stadtwohnungen entstehen, schon weit fortgeschritten. „Auch wenn diese Wohnungen vom Charakter und der Ausstattung eher einer Eigentumsmaßnahme ähneln, werden diese Wohnungen ausschließlich als Mietwohnungen für unsere Mitglieder gebaut“, betonte Thomas Feneberg.

Die Grundrisse dieser Wohnungen variieren von 1,5 Zimmerwohnungen mit 38 Quadratmetern Wohnfläche bis hin zu sehr großen Penthousewohnungen mit 150 Quadratmetern Wohnfläche. Die Übergabe dieser Wohnungen ist ab Mitte 2020 geplant. Die Interessentenliste sei bereits beachtlich, so Feneberg. Zurück an ihre Keimzelle wird die Verwaltungseinheit der BGO ziehen, wenn das Neubauprojekt Karl-Schneider-Straße/Ecke Oberzellerhau im Jahr 2021 fertig ist.

Inklusion und selbständiges Wohnen

Dort entstehen in vier Häusern 71 Mietwohnungen, darunter 27 öffentlich geförderte Wohnungen, die dank der Mietraumförderung des Landes 33 Prozent unter den derzeit üblichen Vergleichsmieten liegen werden. Hier betritt die BGO auch Neuland: „Wir entwickeln gerade zusammen mit der Stiftung Liebenau eine neue Wohnform unter der Überschrift Inklusion und selbständiges Wohnen“, so Feneberg.

„Ausgewogen und geordnet“

Für die knapp 2400 Mitglieder der BGO gibt es eine gute Nachricht: sie bekommen am 15. Oktober eine Dividende von 4 Prozent ihrer Geschäftsguthaben überwiesen, kündigte der Aufsichtsratsvorsitzende Werner Graf an. Im Jahre 2018 konnte das Eigenkapital der BGO um über 2,1 Millionen Euro auf 21,8 Millionen Euro erhöht werden. Die Eigenkapitalquote hat sich gegenüber 2017 um 0,2 Prozent verringert, liegt aber bei gesunden 31,1 Prozent. Der Jahresüberschuss betrug im Geschäftsjahr 2018 gute 2,1 Millionen Euro.

Die Bilanzsumme konnte in 2018 um über 7 Millionen Euro auf 70,3 Millionen Euro angehoben werden. Somit könne man zusammenfassend sagen, die Vermögenslage sei „ausgewogen und geordnet“. Für das laufende Jahr 2019 wird die BGO wiederum rund 10 Millionen Euro projektbezogen investieren. Darin enthalten sind auch Instandhaltungsmaßnahmen für die Verbesserung des Energiestandards und der Wohnqualität im Bestand.

Keine Anpassungen der Mieten

Dass die Wohnungen der BGO beliebt sind, zeigt auch die geringe Fluktuation. Im Jahr 2018 hatten sich außerdem 800 Personen für Wohnungen beworben. Ein Grund hierfür sind sicher die immer noch günstigen Mieten. In den vergangenen fünf Jahren wurden – obwohl der Gesetzgeber dies erlaubt – keine turnusmäßigen Anpassungen der Mieten im Gesamtbestand vorgenommen.

Bewährt arbeitet auch der eigene Regiedienst, der 2018 die Hälfte aller 2000 Reparaturaufträge selbst vorgenommen hat. Im Rahmen der Versammlung wurden Werner Graf als Aufsichtsratsvorsitzender und Konstantin Wintter als Aufsichtsratsmitglied für weitere drei Jahre wiedergewählt. Ausgeschieden aus dem Aufsichtsrat ist Axel Goedicke, der weggezogen ist.

Langjährige Mitglieder der Baugenossenschaft Oberzellerhau erhalten tradtionell bei der Mitgliederversammlung eine Urkunde und einen Geschenkkorb. Mit im Bild auch (hinten auf der rechten Seite von links) der Vorstand Thomas Feneberg und Vorstandsmitglied Andreas Heitz sowie der Aufsichtsratsvorsitzende Werner Graf. | Bild: Susanne Gehrmann-Röhm

Die Baugenossenschaft

Ehrungen langjähriger Mitglieder: Für 60 Jahre Mitgliedschaft: Benno Hess. Für 50 Jahre: Jutta Schlampp, Cosmo Gravinese, Rene Weber. Für 40 Jahre: Anna Beirer, Ursula Foster, Mina Lahmari, Alma Wollwinder, Ursula Schwarz, Ulrich Lehn, Christian Latta, Peter Lang und Fritz-Ernst Busch.

Fakten: Die Baugenossenschaft Oberzellerhau (BGO) in Singen hat 1377 Mietwohnungen und 20 gewerbliche Einheiten auf einer Gesamtfläche von über 100 000 Quadratmetern. 2018 hatte die BGO 2393 Mitglieder.

Geschichte: 1910 gründeten 17 Singener Eisenbahner auf Initiative von Josef Gaisser den Bauverein Singen. Bis zum Beginn des Ersten Weltkrieges wurden 28 familiengerechte Wohnungen fertiggestellt. Parallel entstand 1911 die Baugenossenschaft Gartenstadt. Ab 1913 gab es Verhandlungen über einen Zusammenschluss. Dieser erfolgte 1940.