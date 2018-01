Singen Barocktrompeter Otto Sauter gibt Benefizkonzert in Singener Herz-Jesu-Kirche

Zum Konzert am Silvesterabend singt Countertenor Edson Cordeiro. Der Erlös geht komplett an den Sauter Hilfsfonds.

Groß war der Andrang beim diesjährigen Silvesterkonzert des Tengener Trompeters Otto Sauter. Schon 20 Minuten vor Beginn war das Mittelschiff der Singener Herz-Jesu-Kirche beinahe bis auf den letzten Platz gefüllt. Beim traditionellen Benefizkonzert zugunsten des Otto-Sauter-Hilfsfonds, der finanziell in Not Geratenen hilft, wurde der Trompeter wie jedes Jahr von Christian Schmitt an der Orgel unterstützt. Als Gast wirkte dieses Mal der brasilianische Countertenor Edson Cordeiro mit.

Sauter und Schmitt begannen das Konzert mit Vivaldis Concerto G-Dur. Leider waren im ersten Satz, wahrscheinlich dem etwas hektischen Tempo geschuldet, einige Unsauberkeiten und Störgeräusche zu vernehmen, auch im zweiten Satz, einem Largo, fehlten deutlich Ruhe und Souveränität. Erst im finalen Allegro fanden die Musiker die nötige Gelassenheit für die Leichtigkeit dieser Musik. Es folgte ein erster Höhepunkt des Abends: Christian Schmitt zeigte mit den zum Instrument passenden Variationen über ein Thema Beethovens op. 45 von Gustav Merkel (1827 – 1885) seine interpretatorische Vielseitigkeit, gepaart mit den verschiedenen Klangfarben der Orgel. Beim „Ave Maria“ von Charles Gounod, dem Bachs C-Dur Praeludium aus dem Wohltemperierte Klavier zugrunde liegt, glänzte Edson Cordeiro mit akzentuierter Schlichtheit. Als Gegensatz folgte der „Cold Song“ aus Henry Purcells Oper King Arthur. Cordeiro ließ durch seine Stimme die Kälte fast spürbar werden.

Dann konnten Sauter und Schmitt beim Konzert in D-Dur eines Anonymen Komponisten des 18. Jh. glänzen. Sicher und voller Leichtigkeit überzeugten sie bei der Interpretation des beinahe schon frühklassischen Werkes, vor allem Schmitt zauberte überraschende Transparenz. Etwas schwach wirkte Cordeiro dann bei Bachs Choral „Bist du bei mir“. Zu einer unhomgenen Gestaltung der Melodie kamen erhebliche Schwierigkeiten bei der deutschen Sprache.

Deutlich sicherer war Cordeiro bei Vivaldis Arie „Se Cresce un Torrente“ aus der Oper „Orlando Furioso“, energisch und authentisch überzeugte der Countertenor. Beim verrücktesten Stück Bachs, seiner Toccata in d-Moll für Orgel konnte Schmitt seine Virtuosität zeigen und beindruckte vor allem bei der anschließenden Fuge durch zügiges Tempo und gleichzeitiger Klarheit. Als leider einziges gemeinsames Stück der drei Musiker folgte aus Händels „Ode for Queen Anne“ die Arie „Eternal Source of Light Devine“. Die Musiker ließen die komponierte Harmonie sprechen, stellten sich aber nicht völlig hinter die Musik. Leider wirkte Cordeiro stellenweise etwas zu leise.

Mit der Partita über den Choral „Lobe den Herren“ des niederländischen Komponisten Jan Koetsier (1911 – 2006) boten Sauter und Schmitt ein klanglich und musikalisch majestätisches furioses Finale. Die interessante und überzeugende Mischung aus barocken Elementen und modernen bis jazzigen Harmoniewechseln entließ die Besucher schwungvoll in den Silvesterabend.

Der Hilfs-Fond

Zur Jahrtausendwende wurde der Otto-Sauter-Hilfsfonds gegründet, um Menschen im Hegau in Not helfen zu können. Barocktrompeter Otto Sauter, aufgewachsen in Tengen am Randen, verzichtet beim Benefizkonzert auf seine Gage. Mittlerweile ist das Silvesterkonzert Haupteinnahmequelle. Wie viel diesmal für den Verein herinkam, steht erst nach der Abrechnung in den nächsten Tagen fest. (sk)