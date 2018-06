Singen Bahnunglück mit 49 toten Schafen wirft viele Fragen auf - Polizei ermittelt in alle Richtungen

Nach dem Zugunfall mit rund 50 toten Schafen im Kreis Konstanz prüfen Spezialisten der Bundespolizei, warum die Tiere auf die Schienen laufen konnten.

Die Ermittlungen der Bundespolizeiinspektion Konstanz im Nachgang des Bahnunfalls, bei dem in Singen am frühen Mittwochmorgen 49 Schafe getötet worden sind, laufen auf Hochtouren, wie Polizeisprecher Christian Wehrle gegenüber dem SÜDKURIER erklärt: "Die Aufklärung des Sachverhalts ist unser vorrangiges Ziel." Insbesondere gelte es derzeit zu klären, wie der Großteil der Schafherde das umzäunte Weidegelände verlassen konnte.

Polizei hofft auf Hinweise von Zeugen

Schäfer Michael Thonnet erklärte gegenüber dem SÜDKURIER, dass jemand die Batterie des Elektrozauns abgeklemmt haben soll. „Diese Theorie können wir bislang aus ermittlungstaktischen Gründen nicht bestätigen“, betont der Polizeisprecher. "Vorsätzliches Handeln wie auch andere mögliche Gründe sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen", so Werle. Es werde in alle Richtungen ermittelt. Dabei werde aktuell auf weitere Zeugenaussagen gesetzt. Die Ermittler erhoffen sich Hinweise von Zeugen, die Beobachtungen entlang der Bahnstrecke gemacht haben könnten, beispielsweise von Lokführern der Güterzüge, die in der Nacht auf der Bahnstrecke unterwegs waren. "Auch von einem nahegelegenen Sportplatz aus könnten – trotz der frühen Uhrzeit – Beobachtungen gemacht worden sein", ist Wehrle überzeugt. Der idyllische Spazierweg am Rande des Naturschutzgebietes Hohentwiel ist ebenso beliebt bei Joggern, wie bei Hundebesitzern, die ihre Vierbeiner ausführen.

"Erste Zeugen sind bereits gefunden", so Werle. Deren Aussagen werden derzeit sorgsam ausgewertet und geprüft. Neben Zeugenbefragungen werde auch der Elektrozaun des Geheges untersucht. "Weitere Informationen können aus ermittlungstaktischen Gründen derzeit nicht bekannt gegeben werden", so Werle.

Bei dem Unfall auf der Bahnstrecke zwischen Singen und Welschingen waren am Mittwochmorgen 450 Schafe aus ihrem Gehege ausgebüxt, 49 Tiere liefen schließlich auf die Schienen und wurden vom Frühzug der Seehas-Linie erfasst. Die meisten der Tiere starben sofort, die anderen mussten noch vor Ort eingeschläfert werden. Der Lokführer und die vier Passagiere der Regionalbahn blieben unverletzt.

Weitere Zeugenhinweise an die Bundespolizeiinspektion Konstanz, Tel. (07531) 1288-0, oder per E-Mail an: bpoli.konstanz@polizei.bund.de