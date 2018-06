Singen Bahnunfall mit 49 toten Schafen: Schäfer berichtet von abgeklemmter Batterie am Elektrozaun

Bahnunfall mit 49 toten Schafen: Schäfer berichtet von abgeklemmter Batterie am Elektrozaun

Für Schäfer Michael Thonnet von der Singener Hohentwiel-Domäne begann der Tag am Mittwoch mit einem gehörigen Schrecken. Kurz vor 5 Uhr früh wurde er von der Polizei informiert, dass eine seiner Schafherden von einem Regionalzug erfasst wurde. Auf der Bahnstrecke zwischen Engen und Singen kamen 49 Tiere zu Tode. Der Unfall ereignete sich laut der für den Bahnverkehr zuständigen Bundespolizei auf Höhe des Haltepunktes Landesgartenschau in Singen direkt neben dem Aachbad.

Nach Angaben der Polizei hatte sich die Herde mit rund 450 Tieren aus bislang ungeklärter Ursache aus ihrem Gehege befreit und war einen rund vier Meter hohen Bahndamm zu den Gleisen hinauf geklettert. "Es war nicht einfach", berichtet der Schäfer. Etliche Tiere mussten vor Ort von ihrem Leid erlöst werden. Ehrenamtliche Helfer der Tierrettung im Kreis Konstanz unterstützen die Bergungsarbeiten, um die verendeten Tiere von den Gleisen zu Räumen. "Ihnen gilt ein großes Dankeschön", so Thonnet.

War es Sabotage am Elektrozaun?

Wie es zu dem Unglück kommen konnte, ist für Thonnet ein Rätsel: "Erst gestern Abend habe ich eine neue Batterie an den Zaun angeschlossen", berichtet er. Der Strom soll die Tiere davon abhalten, den Zaun zu überwinden. Doch – wie Thonnet berichtet – soll der Stromkreis in der Nacht unterbrochen worden sein: "Am Morgen war die Batterie abgehängt." Auch wie es dazu kommen konnte, ist Gegenstand laufender Ermittlungen.

Derartiges sei noch nie passiert

Thonnet rätselt auch, weshalb die Herde panikartig Richtung Bahngleise geflüchtet ist. "Normalerweise laufen sie wie automatisch Richtung heimischem Stall", weiß er. Schon seit mehreren Jahren arbeitet er als Schäfer am Hohentwiel und ist aktuell dabei, auch die geschäftliche Verantwortung für den Betrieb von Hubertus Both zu übernehmen.

Insofern bedeutet für ihn der Verlust von nahezu 50 Schafen auch eine wirtschaftliche Einbuße. Rund 8- bis 10.000 Euro Einnahmen verliert er durch den Unfall. "Das ist durch keine Versicherung gedeckt", erklärt er. Dazu komme die emotionale Seite, seien die Tiere trotz aller Wirtschaftlichkeit eben auch Lebewesen, an deren Alltag man als Domänen-Betreiber immer Anteil nehme.

Wer die Verantwortung für weitere Schäden – zum Beispiel am Seehas-Triebwagen – übernehmen muss, sei nun Gegenstand der Ermittlungen. Schon kurz nach elf Uhr kamen die Ermittler der Bundespolizei bei ihm auf der Domäne an. Etliche Versicherungsfragen gelte es zu klären, so Thonnet.

Fahrgäste kamen laut Polizei mit dem Schrecken davon

Für die Menschen im Regionalzug ging der Bahnunfall glimpflicher aus. Der Lokführer konnte den Seehas zwar nicht mehr rechtzeitig bremsen, die vier Fahrgäste blieben laut Polizei aber unverletzt. "Auch der Lokführer wurde nicht verletzt", erklärt Christian Werle, Sprecher der Bundespolizeiinspektion Konstanz. Die Bahnstrecke war bis um kurz nach 6 Uhr morgens gesperrt, ein Ersatzverkehr war eingerichtet.