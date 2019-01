Singen vor 1 Stunde

Bagger brennt auf Cano-Baustelle in Singen – Fahrer kommt mit dem Schrecken davon

Ein Bagger auf der Baustelle des neuen Einkaufszentrums Cano in der Singener Innenstadt ist am Donnerstagnachmittag in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen. Verletzt wurde niemand.