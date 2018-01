Singen Bagger am Kunsthallenareal

Viele Jahre hat Singen auf die Bebauung eines wertvollen Grundstücks im Herzen der Stadt gewartet. Die Oswa GmbH bereitet den Neubau von 94 Wohnungen vor. Die letzten Verträge mit Nachbarn sind nun unter Dach und Fach

Markus Oswald von der Oswa-Wohn- und Industriebau GmH aus Ingersheim will nur Nägel mit Köpfen machen. Auf die Frage, was seine Firma da auf dem Singener Kunsthallenareal gerade bewegt, antwortet er nur zögerlich. Zu dem großen Wohnbauprojekt in Singens zentraler Lage will er noch nicht viel sagen. "Solange die Baugenehmigung nicht vorliegt, werde ich mich mit Informationen zurückhalten", lautet seine Antwort. Doch dass hier zahlreiche Wohnungen entstehen sollen, ist längst kein Geheimnis mehr. Nur über den Baubeginn und die Fertigstellung herrschte bislang noch Ungewissheit. Doch die dürfte in Kürze verfliegen, weil die Baugenehmigung in greifbare Nähe gerückt ist.

Fragt man den Leiter des Singener Baurechtsamtes Thomas Mügge, so ist die Freigabe aus seiner Behörde nur noch ein Klacks. Konkret geht es um ein Gutachten, das die Oswa als Bauträger noch liefern muss. Das Unternehmen müsse nachweisen, dass von der bestehenden Tiefgarage auf dem Nachbargrundstück kein störender Lärm für die künftigen Bewohner ausgehen werde. "Die Daten sind bereits erhoben", sagt Mügge. Probleme sieht er nicht. "Da gibt es keine Unsicherheiten mehr", sagt er.

Unterdessen sind die Bagger angerollt, um das Gelände vorzubereiten. Rechtlich sei das völlig in Ordnung, erklärt Thomas Mügge. "Solange keine Fundamente gesetzt werden, sind vorbereitende Maßnahmen zulässig."

Markus Oswald lässt sich bei aller Zurückhaltung dann doch noch eine Aussage entlocken. "Der Baubeginn ist für das Frühjahr geplant", sagt er und verspricht spätestens zum Spatenstich mehr Informationen.

Ähnlich bedeckt hält sich auch der Geschäftsführer der Baugenossenschaft Oberzellerhau (BGO), Thomas Feneberg. Die BGO wird alle 84 Wohnungen in den Mehrfamilienhäusern schlüsselfertig kaufen und später an ihre Mitglieder vermieten. In gewisser Weise schließt sich für die Genossenschaft damit ein Kreis. Feneberg hatte im Zuge der GVV-Insolvenz (2014) ebenfalls Interesse an Vermögensteilen gezeigt. Den Zuschlag hatte schließlich aber die Oswa erhalten, weil sie bereit war, den gesamten Komplex zu kaufen. Jetzt tritt die Oswa als Bauträger für die Singener BGO auf.

Man habe bisher gute Erfahrungen mit der Oswa gemacht, erklärt Thomas Feneberg. "Im März/April werden zwei Häuser mit 26 Wohnungen in der Max-Porzig-Straße bezugsfertig sein", sagt er. "Das ist unser erstes gemeinsames Projekt. Daraus ist eine gute Verbindung entstanden."

Ganz frisch sind auch die Unterschriften unter einem Vertrag, der mit den Nachbarn das Geh- und Fahrrecht regelt. Es sei zwar eine Kleinigkeit bei so einem großen Bauvorhaben, aber dennoch langer Prozess gewesen, sagt der Baurechtler Thomas Mügge. "Zwischen Weihnachten und Neujahr wurden die letzten Baulasten unterzeichnet." Hier habe die Stadtverwaltung die Vermittlerrolle übernommen.

Dass sich auf der Grundstücksbrache nach verschiedenen Fehlplanungen endlich etwas tut, haben viele Singener lange gehofft. Die fast 100 neuen Wohnungen im Stadtkern werden den angespannten Wohnungsmarkt entlasten. Alleine in den Neubauten entstehen Ein- bis Fünfzimmer-Wohnungen zwischen 38 und 152 Quadratmeter. Die gesamte Wohnfläche beträgt 6870 Quadratmeter. 105 Tiefgaragenplätze und je zwei Fahrradabstellplätze kommen dazu. In der ehemaligen Kunsthalle entstehen zehn weitere Wohnungen und Büros. Die Idee eines Boarding-Hauses wurde fallengelassen.

Vorgeschichte ganz kurz

Auf dem Gelände hinter der ehemaligen Kunsthalle war in GVV-Zeiten eine Einkaufsmeile mit Parkdeck und Wohnungen geplant. Zu dem Vorhaben kam es nicht, weil die städtische Wohnbaugesellschaft nicht alle notwendigen Grundstücke kaufen konnte und später wegen Missmanagements in die Pleite ging. Im Zuge des Insolvenzverfahrens kaufte die Oswa GmbH den gesamten GVV-Bestand und baut nun in Absprache mit der Baugenossenschaft Oberzellerhau 84 Wohnungen. (gtr)