Die heiße Jahreszeit naht. Auch wenn die Temperaturen in den vergangenen Tagen nicht unbedingt zum Baden einluden, sind die Freibäder in der Region seit Anfang Mai geöffnet und freuen sich auf zahlreiche Besucher. Wenn sich die Sonne zeigt, klettern die Temperaturen nach oben. Nicht nur Kinder und Jugendliche haben dann Freude an den erquickenden Bademöglichkeiten, auch für die Erwachsenen lohnen ein Sprung ins kühle Nass und ein paar Bahnen schwimmen immer. Wir suchten für die SÜDKURIER-Leser die schönsten Freibäder heraus, deren Besuch sich lohnen. Jetzt kann nur noch eines geraten werden: Badesachen bereithalten und nichts wie rein ins erfrischende Nass!

Das Singener Aachbad liegt eingebettet in die herrliche Landschaft zwischen den Flussarmen der Aach und zu Fuße des Singener Hausberges, dem Hohentwiel. Hier gibt es etliche Bade- und Planschattraktionen. An heißen Tagen findet jede Wasserratte ihre Badefreude und Entspannung unter alten Schatten spendenden Bäumen. Riesenspaß bereitet eine 96 Meter lange Wasserrutsche, ein Sprungturm in drei und fünf Metern Höhe, sowie ein auch für Nichtschwimmer geeignetes Erlebnisbecken mit integriertem Strömungskanal, einer Brodelbucht, Schwallduschen, Massagedüsen und einem Wasserpilz. Für die kleinen Badegäste gibt es einen separaten Bereich zum Planschen und Spielen. Außerdem gibt es ein 50 Meter langes Schwimmerbecken mit insgesamt sechs Bahnen. Wie bereits in den letzten Jahren berechtigt eine Saisonkarte des Aachbads zum freien Eintritt in das Naturbad Aachtal in Rielasingen-Worblingen.

Das Naturbad Aachtal in Worblingen wird in diesem Jahr zehn Jahre alt. Gefeiert wird dieser Geburtstag am 20. Juli bei einem Naturbad-Familientag mit vielfältigem Programm und einem stimmungsvollen Open-Air-Konzert am Abend mit zwei Coverbands.

Im Naturbad erfreut man sich einem ganz besonderes Badevergnügen, einzigartig in der Region. Denn gebadet wird in Quellwasser, komplett ohne chemische Zusätze. Mit Hilfe von Pflanzen, Mineralien und Mikroorganismen wird das Wasser gereinigt. Dieses hat Trinkwasserqualität und wird in engen Zeitabschnitten überprüft.

Im Naturbad gibt es einen Schwimmerbereich, einen Erlebnisbereich mit einem beliebten Sprungfelsen, einen Nichtschwimmerbereich und für die kleinsten Badegäste ein Kleinkindbecken. Zur Entspannung laden ein Strandbereich mit Strohsonnenschirmen und Sonnenliegen ein. Eine weitere Fläche mit Liegestühlen gibt es neu aber der aktuellen Badesaison im hinteren Bereich der Liegewiese.

Höhenfreibad Gottmadingen: Es besticht durch seine besondere Lage am Heilsberg und einem Badespaß für die ganze Familie. Dieses Bad ist auch bei Schlechtwetter schön. Denn das beheizte Multifunktionsbecken mit vier Schwimmbahnen ist über einen Kanal aus der Wärmehalle zu erreichen. Es bleibt in Gottmadingen also kein Badewunsch unerfüllt. Für besonders mutige Liebhaber von Wasserrutschen empfiehlt sich die Speedrutsche mit einem bemerkenswerten Neigungswinkel von 60 Grad. Als Alternative für ein etwas gemäßigteres Rutschvergnügen ins erfrischende Nass empfiehlt sich die Breitwellenrutsche auf über 13 Metern Länge. Neben einem 50 Meter langen Schwimmerbecken verfügt das Höhenfreibad über ein Sprung- und ein Multifunktionsbecken mit einer Badeinsel, Bodensprudlern und einer Nackendusche. Für Kinder gibt es einen von den anderen Becken getrennten Bereich zum Planschen und Matschen. Besonders beliebt bei den Kindern ist der Erlebnisspielplatz mit einem Balanciergarten, einem Drachenturm und einem Elbenwald. Seit dem letzten Jahr gibt es auf der Wiese eine Slackline-Anlage. Hier kann das Balancieren zwischen dem Baden geübt werden.

Das Erlebnisbad in Engen ist ein ideales Freibad für Familien. Große und kleine Badegäste kommen hier voll auf ihre Kosten. Neben dem normalen Badebetrieb lässt man sich auch hier immer was Besonderes einfallen. Am 29. Juni wird bei freiem Eintritt eine große Sun und Fun Sommerpoolparty gefeiert. Am 30. August kommen dann Filmliebhaber bei einem Open-Air-Kino auf ihre Kosten.

Das Erlebnisbad Engen bietet verschiedene Möglichkeiten für Sport, Gesundheit, Spaß und Spiel. Zum Beispiel die weithin sichtbare Riesenrutsche, welche über einen zehn Meter hohen Turm erreicht wird. Auf imposanten 89 Metern Länge beschert sie einen rasanten Rutschspaß.

Von einem 15 Meter langem Strudelkanal mit Luftblubber sollte man sich einfach mal mitreißen lassen. Für die Schwimmer steht ein 25 Meter langes Schwimmerbecken zur Verfügung. Für die Kleinen gibt es eine großzügig gestaltete Spielanlage mit vielen Kletter- und Schaukelmöglichkeiten. Zwei Kinderbecken mit Wasserspielen und Rutschen gefällt Eltern und Kindern. Für erholsame Badepausen sorgt eine große Liegewiese mit altem Baumbestand, der angenehmen Schatten spendet.

Das Freibad Hilzingen ist noch eines der Bäder, die keine großen und aufregenden Attraktionen benötigt. Hier trifft man sich zum Baden und Spielen und genießt die familiäre Atmosphäre. Es ist ein Freibad, wie man es sich vorstellt, geeignet zum unbeschwerten Baden, Springen und Schwimmen. Auf der großen Liegewiese findet man immer ein schönes Plätzchen, entweder in der Sonne oder unter den großen herrlichen Bäumen. Für die Kleinen gibt es ein separates Planschbecken mit einer kleinen Rutschbahn und eine beliebte Matschanlage, sowie einen Spielplatz. Wer sich sportlich betätigen möchte, kann dies mit Basketball, Beachvolleyball, Tischfußball oder Tischtennis tun. Außerdem lässt sich hier ein Besuch im Freibad mit einem Besuch der nahe gelegenen Minigolfanlage verbinden.

Das Freibad Stockach bietet eingebettet in eine malerische Landschaft viele Attraktionen in und am Wasser. Hier kann man den Alltag hinter sich lassen und sich entweder sportlich betätigen oder sich einfach erholen. Es gibt viel Platz, Sport, Spaß und Erholung für alle. Und das sogar unter Wasser. Aufgrund des kühlen Wetters zur Saisoneröffnung wurde das dafür geplante Unterwasserabenteuer auf den 25. Mai verschoben. Dann heißt es für Nachwuchsnixen abtauchen. Angeboten wird ein Meerjungfrauen-Schwimmen. Mit einer Monoflosse eröffnen sich den Meerjungfrauen im Wasser eine ganz neue Dimension der Fortbewegung.

Für Badespaß pur sorgen im Bad eine 1-3-5-Meter Sprunganlage, das 50-Meter-Schwimmerbecken und das große Nichtschwimmerbecken mit zwei Wasserrutschen. Für die Kleinen gibt es einen separat angelegten Bereich und ein Planschbecken mit Kinderrutsche und Springbrunnen. Beim Baden werden sie durch ein großes UV-Segel vor der Sonne geschützt. Außerhalb der Schwimmbecken kann man sich beim Beachsoccer, Beachvolleyball, Badminton, Minibasketball, Tischtennis oder an Fitnessgeräten betätigen.

Neu in der diesjährigen Saison ist die Möglichkeit, Pedelec-Akkus mit Öko-Strom aufzuladen. Im Bad wurden dafür vier Ladestationen installiert, die den Badegästen kostenlos zur Verfügung stehen.