Konzentriert sitzt Karl-Ernst Schmalz an der langen Tafel im Foyer der Singener Bildungsakademie der Handwerkskammer und mümmelt vor sich hin. In der Hand hält er eine Scheibe Brot mit einem Loch in der Mitte. Das fehlende Stück lässt er sich gerade auf der Zunge zergehen. Jetzt, wenn die Geschmacksknospen herausfinden sollen, wie süß, salzig oder bitter die Probe ist, darf man ihn nicht stören.

Den Duft, die Form, die Konsistenz des Brotes, das der Mann aus dem Norden gerade genauer unter die Lupe nimmt, hat er schon registriert. Einer von zehn Bäckern aus dem Hegau hat diesen Laib zur Prüfung eingereicht. Jetzt erfasst der Brotprüfer sämtliche Details. Wenn alles stimmt, gibt es eine Medaille vom Deutschen Brotinstitut. Die ist Gold wert für die Handwerksbetriebe, weil sie sich damit von den Erzeugnissen der Brotindustrie absetzen können.

Die Kunst der Serie

Eric Stadelhofer, Andreas Auer und Tobias Nestel aus Singen, sowie Christa Diener aus Überlingen am See verfolgen den Entscheidungsprozess am Prüftisch mit Spannung. Auch sie haben Brote und Brötchen eingereicht, mit denen sie punkten wollen. Wie schwer es ist, eine Auszeichnung zu erhalten, schildert Tobias Nestel, der mit 120 Mitarbeitern eine große Backstube und 14 Filialen betreibt: "Da muss nur mal der Ofen fünf Grad zu heiß gewesen oder der Teig nicht lange genug geruht haben, schon ist das Brot außen zu dunkel oder innen zu dicht".

Kleinere Backstuben können flexibler reagieren

Munter tauschen sich die drei Meister aus. Von Konkurrenz ist hier nichts zu spüren, obwohl die Betriebe sich den Markt in Singen und Umgebung teilen. Sogar den einen oder anderen Tipp gibt es vom Kollegen, wenn es zum Beispiel darum geht, etwas für Allergiker zu backen. Davon gibt es seit einigen Jahren immer mehr. "Wir können flexibler auf die Bedürfnisse unserer Kunden reagieren", erklärt der stellvertretende Innungsobermeister, Eric Stadelhofer.

"Für manchen Allergiker reicht es schon, die Teigruhezeit auf über vier Stunden zu verlängern, um unverträgliche Zuckerstoffe zu reduzieren", fasst er neueste Erkenntnisse aus einer Studie der Uni Hohenheim zusammen. Und auch die verstärkte Rückkehr alter Getreidesorten wie Dinkel, Emmer und Einkorn hat ihre Gründe. "Diese Sorten wachsen auf ungedüngtem Boden und haben deshalb weniger Allergene", weiß Karl-Ernst Schmalz. Natürlich ist damit längst nicht allen Allergikern geholfen.

Köstlich sehen die Backwaren aus, die auf dem Tisch ausgelegt sind. Geprüft ist bereits, was keinen Zettel mehr hat. | Bild: Tesche, Sabine

Nur drei hauptamtliche Brotprüfer

Seit 31 Jahren prüft der Westfale Brot und Brötchen in Deutschland. Trotzdem ist ihm das Grundnahrungsmittel nicht verleidet. "Ich esse gerne Brot", sagt er. Seiner Figur sieht man das nicht an. Und tatsächlich hat er an diesem Morgen in der Singener Bildungsakademie insgesamt höchstens drei Scheiben Brot gegessen, obwohl er schon viele Brote geprüft hat.

Man muss sich den Prüfvorgang wie bei der Weinprüfung vorstellen. Die eingereichten Brote müssen mindestens 24 Stunden alt sein, also nicht ganz frisch, sondern vom Vortag. "Erst dann sind die Aromastoffe aus der Kruste im Innern des Laibes angekommen", sagt Schmalz. Und Eric Stadelhofer ergänzt: "Ein gutes Brot muss sich vier, fünf Tage halten."

Der Brotprüfer Karl-Ernst Schmalz nimmt sich das Innere der Brotscheibe und prüft Konsistenz und Geschmack des Backwerks. | Bild: Tesche, Sabine

Das Brot als Weltkulturerbe Vier Tage lang hat der Brotprüfer Karl-Ernst Schmal Brote und Brötchen aus der Region geprüft. Bundesweit gibt es nur drei hauptberufliche Brotprüfer. Zehn Handwerksbetriebe aus Singen, dem Hegau und Überlingen hatten 73 Brote und 43 Brötchen zur Prüfung eingereicht. Die Bäcker unterziehen sich dieser Prüfung freiwillig, weil das Qualitätssiegel ihre Produkte von denen der Backfabriken unterscheidet. Für jedes eingereichte Brot und Brötchen fällt eine Prüfgebühr von 22 Euro an.

Das Deutsche Brotinstitut listet für Deutschland rund 3000 verschiedene Brotprodukte. Die Ergebnisse der Brotprüfung können die Kunden über die Internetseite des Deutschen Brotinstitutes unter dem Stichwort "Bäckerfinder & Prüfergebnisse" abrufen. Hier werden die einzelnen Brot- und Brötchensorten mit ihrer Benotung aufgelistet.

Seit 2015 ist das Brot als Weltkulturerbe anerkannt. Seither ist auch die Fortbildung zum geprüften Brot-Sommelier an der Akademie Deutsches Bäckerhandwerk in Weinheim möglich. (gtr)

