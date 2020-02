Wie geht es nach dem Schulabschluss weiter? Jungen Menschen mögliche Wege in eine berufliche Ausbildung im Angebot des Landkreises Konstanz aufzuzeigen, ist das Ziel des Arbeitskreises „Übergänge Schule-Beruf“. Zu einem Austausch in der Hohentwiel Gewerbeschule konnte Martin Pohlmann-Strakhof, Vorstandssprecher und geschäftsführender Schulleiter, Vertreter beteiligter Institutionen begrüßen, die alle mit Abgängern allgemeinbildender Schulen und deren Start in den Beruf befasst sind.

Handwerkskammer zählt Zuwuchs, die IHK ein Minus

Wie Susanne Hillan von der Handwerkskammer Konstanz berichtete, ist der Bestand mit 466 neu eingetragenen Lehrverträgen bis Ende 2019 um 9,1 Prozent gewachsen, womit der Bereich Konstanz im Vergleich zu anderen Landkreisen den höchsten Zuwachs verzeichnet.

Dabei weisen die größte Steigerung die Bereiche Bau und Ausbau (18 Prozent) und Elektro und Metall (8,9 Prozent) aus, ein Bereich, in dem auch Geflüchtete einen Ausbildungsplatz bekommen, wie Hillan anmerkte. Problem bleibe der Bereich Nahrungsmittel, wobei nach Gastronomie gleich Bäcker kämen.

IHK-Abwärtstrend parallel zum Landestrend

Die Statistik der IHK Hochrhein Bodensee dagegen weist ein Minus aus. Mit 3042 neu eingetragenen Ausbildungsverträgen im Landkreis Konstanz, darunter 83 Flüchtlinge, sank die Zahl zum Jahresende 2019 gegenüber dem Vorjahr um 2,1 Prozent. Der Rückgang sei seit dem Jahr 2013 relativ stabil, wies Luisa Malek darauf hin, dass Konstanz damit im allgemeinen Abwärtstrend der Kammern in Baden-Württemberg liegt.

Daniela Gogol von der Sozialarbeit des Landratsamtes zeigte den Stand der Schülerzahlen von berufsschulpflichtigen Schülern nach Beendigung der allgemeinen Schulpflicht und deren Bildungshintergrund auf.

Als Berufsbegleiterin kümmert sie sich auch um Jugendliche ohne beruflichen Verbleib, indem sie Kontakt mit Schülern, Erziehungsberechtigten und Ämtern aufnimmt, um für die Jugendlichen eine adäquate Beschäftigung zu finden.

Änderungen bei der gesetzlichen Berufsschulpflicht

Von 68 Jugendlichen, die im November keine Schule besuchten, blieben 22 „unversorgt“. Bis zum Jahresende besuchten 145 Jugendliche mit Fluchterfahrung eine Berufsschule.

Pohlmann-Strakhof wies auf die gesetzliche Berufsschulpflicht hin, die seit Anfang 2020 Änderungen enthält. Ein wichtiger Punkt sei die neue Freistellungsregelung, die nicht mehr zwischen jugendlichen und volljährigen Auszubildenden unterscheidet. „Wir müssen Schulabgänger unabhängig vom Alter darauf hinweisen, dass sich die Berufsschulpflicht anschließt“, betonte Pohlmann-Strakhof. Ein Freies soziales Jahr oder eine Maßnahme der Agentur für Arbeit befreie von der Berufsschulpflicht.