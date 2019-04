von SK

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Montag gegen 12.45 Uhr an der Kreuzung Erzberger-/Alemannenstraße ereignet hat. Ein 22-jähriger Peugeot-Lenker befuhr die Erzbergerstraße in Richtung Innenstadt und passierte nach seinen eigenen Angaben die Haltelinie der Ampel, als diese von grün auf gelb umschaltete. In dem Moment, als er eine von der Alemannenstraße kommende 71-jährige VW-Fahrerin wahrnahm, leitete er laut Polizei eine Vollbremsung ein, konnte jedoch eine Kollision nicht mehr verhindern und kollidierte mit dem VW auf Höhe der Beifahrer- und Fondtüre. Die Autofahrerin gab an, bei Grün über die Ampel gefahren zu sein. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 6000 Euro. Zur Aufklärung des Unfallhergangs bittet die Polizei Personen, die den Unfall beobachtet haben, sich beim Polizeirevier Singen, (0 77 31) 888-0, zu melden.