An diesem Wochenende ist einiges geboten im Singener Museum Art & Cars (MAC). Am heutigen Freitagabend findet die offizielle Eröffnung des Erweiterungsbaues für geladene Gäste statt, ab dem morgigen Samstag ist das MAC II dann für die Öffentlichkeit zugänglich. Was noch nicht im allgemeinen Bewusstsein präsent ist: Neben Oldtimern und Kunst bietet das MAC auch die Möglichkeit für standesamtliche Trauungen. Der Museumsgarten oder die Galerie bietet den passenden Rahmen für den besonderen Tag, für die nächsten Monate sind Trauungen an folgenden Tagen möglich: 26. Juli, 30. August, 21. September und 27. September. Informationen kann man sich persönlich unter restaurant@museum-art-cars.com oder telefonisch (077 31 / 926 5373) einholen. Auch Hochzeitsfeiern sind im MAC möglich und zwar sowohl im bisherigen Museum als auch im neuen MAC II. In der Skylounge des Erweiterungsbaus im fünften Stock des Gebäudes, die einen Blick über die Stadt Singen und das Umland bietet, ist Platz für bis zu 150 Personen.