Im Rahmen einer Verkehrskontrolle stoppten Polizeibeamte am Dienstag gegen 10.45 Uhr in der Feuchtmayerstraße einen 57-jährigen Autofahrer. Dies berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung. Nachdem die Beamten beim Fahrer deutlichen Alkoholgeruch wahrnehmen konnten, führten sie einen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab rund 2,5 Promille, weshalb sich der Mann einer Blutprobe unterziehen musste. Sein Führerschein wurde sichergestellt.