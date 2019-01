von SK

Zwei BMW sind am Sonntag gegen 16.30 Uhr in der Georg-Fischer-Straße in Singen dabei beobachtet worden, wie sie mutmaßlich ein Autorennen gefahren sind. Wie die Polizei mitteilt, fuhren sie auf Höhe der Carl-Benz-Straße in stadtauswärtige Richtung nebeneinander, auf ein Hupsignal beschleunigten sie stark und mit quietschenden Reifen. Auf Höhe der Gottlieb-Daimler-Straße wendeten beide Fahrzeuge und fuhren auf die gleiche Art zurück, um nochmals zu wenden und erneut stark zu beschleunigen. Anschließend fuhren die Auto stadtauswärts davon.

Die Polizei ermittelt wegen der Teilnahme an einem verbotenen Autorennen und sucht nach Zeugen. So sollen zwei Senioren sollen das Geschehen gesehen haben. Hinweise an Telefon (0 77 31) 88 80.