von SK

Der Mann, der in Richtung Hilzingen unterwegs war, fuhr zum Wenden nach links auf eine Verkehrsinsel und übersah dabei einen 22-jährigen Motorradfahrer.

Der 22-Jährige konnte den Zusammenstoß mit dem Pkw nicht verhindern und stürzte auf die Straße. Er wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert, an den Fahrzeugen entstand ein Schaden in vierstelliger Höhe.

