Ein unbekannter Täter hat am Dienstag zwischen 8 Uhr und 14 Uhr die linke Fahrzeugseite eines auf einem Firmenparkplatz in der Straße „Gaisenrain„ abgestellten Audi zerkratzt. Dies berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung. Der Schaden dürfte sich auf etwa 3000 Euro belaufen. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Singen, (0 77 31) 888-0, entgegen.