Der Mann fuhr laut Polizeibericht von der Georg-Fischer-Straße kommend in die Grundwaldstraße in Singen und wollte nach rechts in die Carl-Benz-Straße einbiegen. Dabei prallten die beiden Autos zusammen, wodurch der 53-jährige Unfallgegner leicht verletzt wurde. Beide Autos mussten abgeschleppt werden, die Polizei schätzt den Schaden auf über 15 000 Euro.