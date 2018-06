von SK

Zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden von etwa 15 000 Euro kam es im Kreisverkehr bei einem Einkaufszentrum. So schildert die Polizei den Verlauf des Unfalls: Ein 71-Jähriger fuhr mit seinem Auto von der B 34/Georg-Fischer Straße her kommend in den Kreisverkehr "Unter den Tannen" ein und kollidierte mit der Fahrerseite eines anderen Wagens. In der Folge hob das Auto des 71-jährigen ab, landete auf dem dortigen Fußgängerüberweg und kam letztendlich neben der Fahrbahn zum Stillstand. Die 22-jährige Fahrerin, die sich mit ihrer Wagen bereits im Kreisverkehr befand, wurde leicht verletzt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang sind noch nicht abgeschlossen.

