von SK

Ein unbekannter Täter hat laut Polizei am Montag zwischen 12.30 Uhr und 13.15 Uhr die hintere Beifahrertüre eines in der Ekkehardstraße geparkten Auots zerkratzt. Der Schaden dürfte sich auf etwa 1500 Euro belaufen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Singen, (0 77 31) 888-0, zu wenden.